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林岱樺胞弟70萬交保被撤銷 雄院今挑燈夜戰重開羈押庭

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案，檢方20日執行搜索，複訊後裁定林岱樺以100萬元交保，並對其胞弟林岱融及2名助理聲押，3人均獲法院交保，檢方抗告成功，高雄高分院今撤銷原裁定發回地院更裁，雄院今由輪值法官訂好晚間7點半開庭審理，最快9點出爐。

林岱融遭懷疑負責指揮操盤林岱樺選舉金流及涉詐領助理費，找來王姓女子擔任人頭助理，並要求黃姓會計作帳；除助理費，檢調懷疑林的政治獻金也由胞弟及助理等人經手，透過通法寺、林三郎覺教基金會規避政治獻金法等規定。

3人在偵訊過程中，對於與林岱樺有關的10筆帳戶中，對於其中一個可疑帳戶是由誰保管、支出過程的陳述都不一樣，遭認定有勾串未到案共犯、證人之虞，觸犯貪汙治罪條例、公益侵占等罪嫌，但法院認無羈押必要，林岱融裁定70萬元交保，黃姓、王姓助理則各以60萬元交保。

檢方不服，當庭表示會提起抗告，隨即於22日提出抗告書，高雄高分院審理後，今上午撤銷原裁定發回，雄院已通知檢方及林岱融等人今晚間7點半到庭。

民進黨立委林岱樺的胞弟林岱融涉犯貪污治罪條例，昨晚由高雄地院法官裁定70萬元交保。本報資料照片
民進黨立委林岱樺的胞弟林岱融涉犯貪污治罪條例，昨晚由高雄地院法官裁定70萬元交保。本報資料照片

政治獻金 林岱樺

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