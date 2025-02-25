10天內2次斷纜 管碧玲揭曉「現行犯」押解權宜輪最大關鍵

海委會主委管碧玲在臉書貼文表示，今天能夠以現行犯押解涉嫌斷纜的多哥籍權宜輪，海巡同仁以高規格超前部署，是最大的關鍵。圖／翻攝自管碧玲臉書

繼「台馬二號」海纜在2月中旬全斷，「台澎三號」今天凌晨疑遭多哥籍權宜輪海纜。海委會主委管碧玲在臉書貼文表示，今天能夠以現行犯押解涉嫌斷纜的多哥籍權宜輪，海巡同仁以高規格超前部署，是最大的關鍵。

管碧玲說，早在2月22日晚間19十10分許，到2月25日，台南巡防區的雷操手，就一直監控這艘船。看著該船在海纜區滯留這麼久，巡防區曾通報巡防艇7次，都因為海象不佳出不去，也通報安平信號台廣播7次，對方都不回應。

管碧玲表示，直到今天凌晨零時10分許，海象許可之下，海巡100噸艇終於可以前往。PP10079艇在今天凌晨2時30分許到達現場，果然看到該船下錨，遂廣播驅離，至3時08分許，該船起錨航離。

管碧玲說，突然在今天凌晨3時24分許，海巡接獲中華電信報案，因為10079就在現場，所以在3時28分許就再次攔停該船。海巡船艦艇任務多元，近期加強海纜守護，驅離不少船隻，海巡沒有每一次行動都對外發佈，就像2月16的一次斷纜，也已經移送了1艘涉嫌導致「台馬二號」斷纜的國籍漁船，今天其實是10天內的第2次斷纜帶案了。

管碧玲表示，國籍漁船在斷纜時間於斷纜海域拖網作業，能否確證為其所造成，仍須檢察官偵辦；本案多哥籍權宜輪則雖然也要靜待檢察官指揮偵辦，但各項跡證顯然有我們初判的基礎，我們因此展開強硬的態度。為了保護國安，我們什麼狀況都不排除，採取最高規格的防範措施，請國人支持。

管碧玲說，這幾天海巡幾項重要的任務，日以繼夜在忙碌，因為機敏尚不宜對外揭露，外界無法真正了解海巡有多麼忙碌，她陪著海巡應處每一個重要的事件，看到整個海巡，士氣高昂，她要再說一次，海巡是值得人民信賴的英勇部隊，「當然，上上下下，我們都知道：沒有最好，只有更好！我們會繼續加油」。