影／陸資背景貨輪畫面曝！疑似拖斷海纜 海巡署安檢中

中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，今天凌晨3時許發生斷裂，海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返台南安平港，海巡隊員正在登檢船上物品，將依國安層級處理原則，報請台南地檢署指揮偵辦。

據了解，海巡隊員目前正在確認船上是否有破壞海底電纜的拖錨、採集相關跡證，船上8名中國籍船員都不能下船，將直接在船上製作筆錄；預計在檢察官到場了解後，由檢察官指示是否逮捕移送，本案將依電信管理法進行偵辦。

海巡署指出，今天凌晨3時許接獲中華電信報案，台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，經啟用備援不影響通訊，請協助查處。海巡署之前已於2時30分超前部署調派10079海巡艇在現場海域監控多哥籍「宏泰」貨輪，研判該貨輪涉有重嫌。

海巡署說明，接獲中華電信通報後，以現行犯攔停「宏」輪，因舷差過大且海象不佳無法登檢，再加派旗津艦、PP-10059艇趕往增援，將「宏」輪押返台南安平港；經協調航港局提供船席，今天中午12時15分成功將「宏」輪押返入港。

海巡署表示，「宏」輪於2月22日晚間7時10分至2月25日凌晨3時在將軍漁港西北方6浬（台澎第三海纜線北方0.5浬）滯留，海巡署全程監控，並通報安平港信號台廣播「宏」輪7次，惟均無回應。

台南海巡隊10079艇今天凌晨2時30時前往將軍漁港西北方6浬，發現「宏」輪下錨滯留，實施廣播驅離、全程監控，凌晨3時8分「宏」輪開始往西北方航離；凌晨3時24分海巡署接獲中華電信初判疑似外力破壞海纜時，立即通報10079艇攔查「宏」船。