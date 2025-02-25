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新莊警重兵南下連破2件賣槍案 逮4嫌查扣罕見衝鋒槍

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊警方日前接獲2起販售槍械情資，警方組成專案小組，經多日蒐證，15日及20日分別在彰化高鐵站及國道清水休息站，逮捕23歲黃男及20歲賴男、周男、陳男等2個販槍集團，並查獲衝鋒槍、手槍、子彈及毒品，詢後依槍砲及毒品罪嫌送辦。

據了解，新莊分局中平派出所接獲有人販賣槍枝情資，發現23歲黃男透過通訊軟體出售改造槍枝。警方獲報佯裝買家與黃男聯繫，相約15日在彰化高鐵站交易。十多名警力荷槍實彈南下彰化埋伏，見黃男出現後立即將他逮捕，並查扣1把手槍、9顆子彈、安非他命2包、毒咖啡包8包、吸食器等證物。

另外新莊分局接獲有人意圖販售槍枝得利，由偵查隊及光華派出所組成專案小組，經多日追查蒐證後，20日凌晨12時許10多名警力南下國道3號清水休息站查緝，逮捕賣槍的20歲賴男、24歲周男及23歲陳男等3嫌，並查扣2把衝鋒槍、20顆子彈等證物。

警方調查，這2起案件查扣的槍枝初判皆為改造槍枝，送驗後發現均具殺傷力，詢後將黃男、賴男、周男、陳男等4人依槍砲及毒品罪嫌分別移送彰化及台中地檢署偵辦，檢察官複訊後均交保，警方也將深入追查槍枝來源。

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警方查扣2把衝鋒槍。記者黃子騰／翻攝
警方查扣2把衝鋒槍。記者黃子騰／翻攝
警方查扣黃男攜帶的槍枝及子彈。記者黃子騰／翻攝
警方查扣黃男攜帶的槍枝及子彈。記者黃子騰／翻攝
警方在清水休息站逮捕賴男等3人。記者黃子騰／翻攝
警方在清水休息站逮捕賴男等3人。記者黃子騰／翻攝
新莊警方在彰化高鐵站逮捕黃男。記者黃子騰／翻攝
新莊警方在彰化高鐵站逮捕黃男。記者黃子騰／翻攝

實彈 彰化 槍枝 檢察官 毒品

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