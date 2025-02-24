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夫妻當庭列被告！李威移送北檢、妻子15萬交保 精舍命案被告累計13人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署偵辦佛教精舍命案，知名作家王薀的信徒、藝人李威以證人身分，今四度到案作證，李威的簡姓妻子二度到案作證，檢察官訊後案情急轉直下，當庭將2人轉列被告，並指揮大安警分局帶著李威搜索夫妻住處，全案被告累計13人，稍早，檢方諭令簡姓妻子15萬元交保，李威再度應訊中。

精舍命案死者蔡女，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是橫紋肌溶解症，經調閱監視器畫面查出，「推車運屍組」女住持吳慧珠、李淵源、姜芃妤等3人涉將蔡女放在推車上，用膠帶捆綁，在風雨中將人從茶室推回精舍，另蔡女銀行帳戶遭姜女提領一空等。

專案小組追查精舍命案，發現涉案人員眾多，且供詞、證詞也疑似早就串證，最主要目的疑似不要讓外界得知精神領袖王薀，檢警抽絲剝繭，發現李威對此涉嫌下指導棋，給意見認為不要講出王薀，避免影響精舍團體。

檢方去年10月羈押吳慧珠、李淵源、姜芃妤3人，今年羈押期滿獲釋放；今年1月間拘提王薀到案且羈押禁見，且陸續羈押王薀身旁三大「護法信徒」師姐級人物幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，另4名在場信徒黃文琪、李宸宇、吳女、呂女。今日檢方約談第四度約談李威、第二度約談李威的簡姓妻子，此傷害致死案被告共計13人。檢方諭令，簡姓妻子稍早15萬元交保。

台北市一家精舍命案死者蔡女跪拜佛像，被逼到橫紋肌溶解死亡，藝人李威（戴帽者）與其簡姓妻子今天再度到案作證，遭轉列傷害致死案被告。記者蕭雅娟／攝影
台北市一家精舍命案死者蔡女跪拜佛像，被逼到橫紋肌溶解死亡，藝人李威（戴帽者）與其簡姓妻子今天再度到案作證，遭轉列傷害致死案被告。記者蕭雅娟／攝影
台北市一家精舍命案死者蔡女跪拜佛像，被逼到橫紋肌溶解死亡，藝人李威（戴帽者）與其簡姓妻子今天再度到案作證，遭轉列傷害致死案被告。記者蕭雅娟／攝影
台北市一家精舍命案死者蔡女跪拜佛像，被逼到橫紋肌溶解死亡，藝人李威（戴帽者）與其簡姓妻子今天再度到案作證，遭轉列傷害致死案被告。記者蕭雅娟／攝影

台北市一家精舍命案死者蔡女跪拜佛像，被逼到橫紋肌溶解死亡，藝人李威與其簡姓妻子，今天穿著與上次應訊同樣外套作證，當庭轉列傷害致死案被告。記者蘇健忠／攝影
台北市一家精舍命案死者蔡女跪拜佛像，被逼到橫紋肌溶解死亡，藝人李威與其簡姓妻子，今天穿著與上次應訊同樣外套作證，當庭轉列傷害致死案被告。記者蘇健忠／攝影
台北市一家精舍命案死者蔡女跪拜佛像，被逼到橫紋肌溶解死亡，藝人李威與其簡姓妻子，今天穿著與上次應訊同樣外套作證，當庭轉列傷害致死案被告。記者蘇健忠／攝影
台北市一家精舍命案死者蔡女跪拜佛像，被逼到橫紋肌溶解死亡，藝人李威與其簡姓妻子，今天穿著與上次應訊同樣外套作證，當庭轉列傷害致死案被告。記者蘇健忠／攝影

命案 妻子 李威 王薀

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