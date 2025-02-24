台中太平大樓開槍十多發 檢方今晚聲押禁見2歹徒

台中市太平區振福路一棟大樓在昨天凌晨發生槍擊案，現場有10多枚彈殼，警方循線查緝蔡男、林男到案，檢方今晚訊問後，認定二人涉犯槍砲、殺人未遂等罪，嫌疑重大，向台中地院聲請羈押禁見，尚未裁定。

台中市太平區一棟大樓在昨天凌晨發生社區租戶，公然從屋內朝外開槍射擊10餘發案件，經太平警分局報請台中地檢署檢察官温雅惠指揮偵辦，經核發拘票，昨日夜間將涉嫌開槍蔡姓男子（42歲），接應蔡逃亡的林姓男子（42歲）拘提到案。