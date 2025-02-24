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台中太平大樓開槍十多發 檢方今晚聲押禁見2歹徒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市太平區振福路一棟大樓在昨天凌晨發生槍擊案，現場有10多枚彈殼，警方循線查緝蔡男、林男到案，檢方今晚訊問後，認定二人涉犯槍砲、殺人未遂等罪，嫌疑重大，向台中地院聲請羈押禁見，尚未裁定。

台中市太平區一棟大樓在昨天凌晨發生社區租戶，公然從屋內朝外開槍射擊10餘發案件，經太平警分局報請台中地檢署檢察官温雅惠指揮偵辦，經核發拘票，昨日夜間將涉嫌開槍蔡姓男子（42歲），接應蔡逃亡的林姓男子（42歲）拘提到案。

檢察官今晚訊問後，認定蔡涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，林男涉犯槍砲、藏匿人犯、湮滅他人刑事證據等罪嫌，認定2人所犯均涉最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認被告 2人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，已向法院聲請羈押、禁見被告2人，法院尚未裁定。

台中市太平區大樓昨發生槍擊案，台中地檢署今晚聲押2名涉案歹徒。圖／本報資料照
台中市太平區大樓昨發生槍擊案，台中地檢署今晚聲押2名涉案歹徒。圖／本報資料照

台中市 槍擊 殺人未遂 聲押

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台中太平社區凌晨槍響10聲 警晚間查獲涉案兩人到案

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