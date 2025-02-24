案情急轉直下！李威4度作證精舍命案「轉列被告」 住家遭搜索

台北地檢署偵辦佛教精舍命案，知名作家王薀的信徒、藝人李威曾以證人身分三度到案作證，據了解，今天案情急轉直下，李威第四度到案說明，稍早當庭遭轉列被告，檢警也搜索其住處，目前尚未有強制處分。

全案在去年7月24日警方獲報命案，蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是橫紋肌溶解症，經調閱監視器畫面查出吳姓女住持、李男、姜女等三人，涉將蔡女放在推車上，用膠帶捆綁，在風雨中將人從茶室推回精舍，另蔡女銀行帳戶遭姜女提領一空等。

檢警追查，王薀、三大護法使者、信眾在茶室讀書會中，疑因金流帳目疑義，涉要求蔡女跪拜佛像行禮叩首，跪拜時間竟長達數小時，過程中信眾疑腳踹、動手壓頭等等，導致身心不堪負荷，身心飽受極大壓力，最後被逼到死亡盡頭，因「橫紋肌溶解症」死亡，就像洪仲丘案高強度的魔鬼體能操練，橫紋肌溶解致死。

全案吳姓女住持等3人羈押期滿獲釋，精舍精神領袖王薀今年1月初遭檢警鎖定行蹤，羈押禁見，李威、李威妻子等人也因此到案說明，前三次應訊李威以證人身分請回，今檢方第四度傳訊後認為李威涉嫌也在施暴現場，改列為傷害致死共犯，稍早搜索其住家。

專案小組追查精舍命案，發現涉案人員眾多，且供詞、證詞也疑似早就說好一套對外說辭，就是為了不要供出精舍精神領袖王薀，李威對此涉嫌下指導棋，給意見認為不要講出王薀，避免影響精舍團體。檢警追查，王薀對核心信徒說話嚴肅，對於其他人則相當客氣，其中三大「護法信徒」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴是精舍師姐級人物，信徒言聽計從。他們稱沒有傷害死者，跪拜是「宗教儀式」、「都是為她好」。