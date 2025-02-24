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五億高中生身亡冰存666天花53萬元 母選228辦告別式火化

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，夏已在本月初入監，賴母在案發後，冰存賴生遺體，但隨著夏男已入監，認為已無冰存必要，所以在本月28日辦理告別式火化，總計冰存666天。

經查，賴生在2023年5月4日墜樓身亡後，冰存迄今，每日冰存費用約800元，截至本月28日辦理告別式為止，冰存天數為666天，花費約53萬餘元。

此案當初由檢方辦理司法相驗後，認為遺體已無保存必要，發還家屬辦理後事，但賴母認為，案件刑事、民事都尚未確定，所以辦理冰存，但隨著夏男已入監，賴母認為已無冰存必要，因此將在本月28日辦理告別式火化。

夏男遭台中高分院以偽造文書罪，判刑1年6月確定，本月3日他到台中地檢署報到時，頭戴陽明山的帽子，臉戴口罩，但已沒有穿著過去出庭時的POLO衫上衣，被媒體問到「要入監服刑了，有什麼話想說」，夏不發一語，僅對鏡頭比出大拇指與V的手勢，隨即進入台中地檢署報到發監。

賴姓高中生（右）墜樓後遺體冰存至本月28日為止，一共冰存666天。圖／報系資料照
賴姓高中生（右）墜樓後遺體冰存至本月28日為止，一共冰存666天。圖／報系資料照

假結婚 偽造文書 告別式 遺體

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