聽新聞
0:00 / 0:00
五億高中生身亡冰存666天花53萬元 母選228辦告別式火化
台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，夏已在本月初入監，賴母在案發後，冰存賴生遺體，但隨著夏男已入監，認為已無冰存必要，所以在本月28日辦理告別式火化，總計冰存666天。
經查，賴生在2023年5月4日墜樓身亡後，冰存迄今，每日冰存費用約800元，截至本月28日辦理告別式為止，冰存天數為666天，花費約53萬餘元。
此案當初由檢方辦理司法相驗後，認為遺體已無保存必要，發還家屬辦理後事，但賴母認為，案件刑事、民事都尚未確定，所以辦理冰存，但隨著夏男已入監，賴母認為已無冰存必要，因此將在本月28日辦理告別式火化。
夏男遭台中高分院以偽造文書罪，判刑1年6月確定，本月3日他到台中地檢署報到時，頭戴陽明山的帽子，臉戴口罩，但已沒有穿著過去出庭時的POLO衫上衣，被媒體問到「要入監服刑了，有什麼話想說」，夏不發一語，僅對鏡頭比出大拇指與V的手勢，隨即進入台中地檢署報到發監。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言