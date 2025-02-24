五億高中生身亡冰存666天花53萬元 母選228辦告別式火化

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，夏已在本月初入監，賴母在案發後，冰存賴生遺體，但隨著夏男已入監，認為已無冰存必要，所以在本月28日辦理告別式火化，總計冰存666天。

經查，賴生在2023年5月4日墜樓身亡後，冰存迄今，每日冰存費用約800元，截至本月28日辦理告別式為止，冰存天數為666天，花費約53萬餘元。

此案當初由檢方辦理司法相驗後，認為遺體已無保存必要，發還家屬辦理後事，但賴母認為，案件刑事、民事都尚未確定，所以辦理冰存，但隨著夏男已入監，賴母認為已無冰存必要，因此將在本月28日辦理告別式火化。