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無照騎車被警攔查移置 交出44包「泡泡瑪特」毒咖啡及K他命

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市李姓男子無照騎機車被員警攔查，移置保管車輛時他神情緊張，從置物箱取出「泡泡瑪特」圖樣毒品咖啡包31包、K他命13包交付，警方逮捕他依毒品罪移送，追查毒品來源。

警方調查，本月16日下午5時許，無業21歲李姓男子騎機車經北市敦化南路1段停等紅燈，員警巡經見他神色有異，盤查發現無照駕駛，依道路交通管理處罰條例製單舉發，準備移置保管車輛時，發現他神情緊張、眼神飄忽，追問原因。

李從機車置物箱取出「泡泡瑪特」圖樣毒品咖啡包31包、K他命13包交付，員警查扣毒品，逮捕他帶回大安警分局敦化南路派出所調查。他稱，上網購買毒品，自行施用；因持有毒品量不少，警方懷疑販賣，詢後移送，追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市李姓男子無照騎機車被員警攔查，他從置物箱取出「泡泡瑪特」圖樣毒品咖啡包31包、K他命13包交付，警方逮捕他依毒品罪移送。記者李奕昕／翻攝
台北市李姓男子無照騎機車被員警攔查，他從置物箱取出「泡泡瑪特」圖樣毒品咖啡包31包、K他命13包交付，警方逮捕他依毒品罪移送。記者李奕昕／翻攝

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