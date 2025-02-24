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林口女撞倒路邊9機車肇逃 被攔藉口上廁所竟吞毒欲滅證

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市45歲黃女昨天凌晨開車行經林口區文化三路時，因吸毒後神智恍惚，失控擦撞路邊9輛機車逃逸。黃女被警方攔下時藉口要在路邊如廁，趁機將毒品吞入口中滅證，當場被警員阻止，並查獲安非他命及海洛因，詢後依毒品及公共危險罪嫌送辦。

據了解，林口警分局昨天（23日）凌晨1時許接獲報案，文化三路有車輛撞倒路邊停車格9輛機車及1輛電動自行車後逃逸。警方獲報調閱監視器鎖定肇事車輛行蹤，5分鐘內在忠孝路上將開車的45歲黃女攔下，發現她車身有明顯撞擊痕跡，黃女辯稱肇事後因緊張才會逃逸，警方隨即要求黃女下車受檢。

當警方正在盤查黃女身分時，黃女藉口身體不適要在路邊如廁，當黃女如廁後警方欲對她搜身時，發現黃女右手拳頭緊握疑似藏有物品，警方要求黃女攤開手掌時，黃女竟將物品塞入口中欲滅證，當場被警方阻止，並查扣黃女手中的安非他命，隨後又在車上查獲海洛因，懷疑她毒駕肇事，詢後依毒品及公共危險罪嫌送辦，檢察官複訊後諭令交保，警方將深入追查黃女毒品來源。

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黃女駕駛的車輛右前輪嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
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黃女疑毒駕神智恍惚，撞倒路邊9輛機車及1輛電動自行車後肇逃 。記者黃子騰／翻攝
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黃女欲將手中毒品（紅圈處）吞入口中滅證。記者黃子騰／翻攝
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毒品 電動自行車

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