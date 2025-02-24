竹聯幫弘仁會台南幫眾組犯罪集團「蜥毒」觸手伸進校園

竹聯幫弘仁會台南分會幫眾陳姓男子自組犯罪集團「蜥毒」，以寵物店作為據點，代表該組織可以買到蜥蜴、又可以買到毒品，更鎖定招募16、7歲少年，協助從事犯罪，將觸手伸入校園；陳涉嫌暴力討債、詐欺、販毒等，台南市刑大拘捕陳等12人到案，瓦解犯罪集團勢力據點。

台南市刑警大隊指出，31歲陳姓男子是竹聯幫弘仁會台南分會幫眾，近期加入後十分活躍，組成犯罪集團從事詐欺、販毒等，尾牙、春酒期間還包場大肆張揚，已被列為打擊首要目標；經多次執行檢肅查緝，陳等人行事轉趨低調。

刑大偵二隊接獲情資，陳姓男子這次以台南市東區一間寵物店作為據點，組成「蜥毒」犯罪集團，還鎖定招募缺乏原生家庭妥善照顧的16、7歲未成年少年，趁其心智尚未成熟、敢打敢拚及不考慮後果的特性，將觸手伸入校園；陳以經營寵物店為幌子，多方招募成員從事暴力討債。

據了解，陳的寵物店確實進貨蜥蜴、鸚鵡、烏龜等，客人若走進消費，真的可以購買寵物，看起來就像正常的商店；取名「蜥毒」，不但與「吸毒」同音，還代表該組織又可以買到蜥蜴、又可以買到毒品。

刑大報請台南地檢署，由檢察官董詠勝指揮偵辦，並與第一分局、第四分局、第六分局、永康分局、少年隊組成專案小組，近期經埋伏、跟監蒐證後，發現陳竟親率旗下成員持西瓜刀、棍棒強押無力償還債務的被害人至據點毆打成傷，逼迫簽具本票。

警方調查，因未成年少年刑責較輕，陳誘導少年將集團作為心中替代的家，讓少年加入配合協助從事詐騙車手取款工作；陳手段兇殘、目無法紀，更企圖要將組織規模發展擴及全台南各地區的宮廟、寵物店、洗車場，對治安危害甚大。

經警方聲請拘票、搜索票、同行書等，今年2月5日出動逾60餘名警力，兵分13處，同步展開查緝收網行動，破獲犯罪集團據點，查獲陳姓男子等9名犯嫌，3名少年等12人到案，瓦解犯罪據點。

警方查扣毒品咖啡包51包、毒品愷他命8包，字畫2幅、幫派口號布條數面及教戰守則、束帶1包，球棒1支、小斧頭1把、西瓜刀1把、砍刀1把、小尖刀1把，全案警詢後依違反組織犯罪防制條例移送台南地檢署及台南地方法院少法年庭偵辦。

檢方偵訊後，將陳姓主嫌依5萬元交保，20歲葉姓男子因涉嫌販毒，又不願說明毒品來源，檢方向法院聲請羈押獲准。

刑事警察大隊長李宏倫呼籲，青少年勿加入犯罪集團，成為被利用的棋子，更勿以身試法，誤入歧途；家長若發現子女有可疑或不法之情事，請立即向警察機關報案，共同守護校園安全，淨化社會治安。

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