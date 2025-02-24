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彰化飲料店竊電百萬種大麻農場 警攻堅查獲250株活株

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

刑事局電信偵查大隊警方去年間偵辦販毒案，追查傅姓男子在彰化透天厝經營飲料店，樓上是大麻農場，為了培植大麻，竊電逾百萬元，警方利用清晨6點攻堅，逮獲傅男及共犯林男，起出250株大麻活株，半成品近900公克等毒品，市價逾1.1億元。

刑事局電信偵查大隊第三大隊警方去年間偵辦一起詐欺跟毒品案，向上溯源時，追查發現35歲的傅姓男子表面上在彰化縣和美鎮透天厝經營飲料店，暗中在透天厝2樓種植大麻。

警方調查，傅男除上網自學如何栽種大麻方法外，更憑藉自身水電背景私自接電，將所竊取的電力用以維持大麻所需長時間特殊光照，將近2年來竊電逾上百萬元。

警方追查後，發現傅男友人林姓男子（36歲）因無業，協助傅男在樓上種植大麻，經查證屬實後，去年10月1日上午6點多荷槍實彈拂曉從頂樓攻堅時，還特地請台電人員到場。

警方破門進屋後，控制傅、林2人行動，並在樓上起出250株大麻活株、大麻乾燥葉半成品毛重894.5公克、大麻種子毛重23.4公克，毒品市值逾1.1億元，另查扣製毒器具等物，整層樓宛如一座大麻農場，清查動作開始前，先請台電人員逕行斷電。

據了解，傅、林2人落網後，林否認參與種植及販售大麻，傅男則坦承犯行不諱；警詢後，依違反毒品危害防制條例、竊電等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方命2人各以10萬元交保候傳；全案警方蒐證齊備後，於今年2月中旬移送檢方。

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傅姓男子在彰化透天厝經營飲料店，竊電逾百萬元，和共犯林男在樓上種大麻，警方於清晨6點多荷槍實彈攻堅，起出250株大麻活株等物。記者石秀華／翻攝
傅姓男子在彰化透天厝經營飲料店，竊電逾百萬元，和共犯林男在樓上種大麻，警方於清晨6點多荷槍實彈攻堅，起出250株大麻活株等物。記者石秀華／翻攝
傅姓男子在彰化透天厝經營飲料店，竊電逾百萬元，和共犯林男在樓上種大麻，警方於去年10月1日上午6點多荷槍實彈攻堅，起出250株大麻活株等物。記者石秀華／翻攝
傅姓男子在彰化透天厝經營飲料店，竊電逾百萬元，和共犯林男在樓上種大麻，警方於去年10月1日上午6點多荷槍實彈攻堅，起出250株大麻活株等物。記者石秀華／翻攝
傅姓男子在彰化透天厝經營飲料店，竊電逾百萬元，和共犯林男在樓上種大麻，警方於清晨6點攻堅，起出250株大麻活株等物。記者石秀華／翻攝
傅姓男子在彰化透天厝經營飲料店，竊電逾百萬元，和共犯林男在樓上種大麻，警方於清晨6點攻堅，起出250株大麻活株等物。記者石秀華／翻攝

大麻 毒品 透天厝

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