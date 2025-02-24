北市無照男騎士遇警攔查太心虛 再揪車內藏毒送辦

竹聯幫成員22歲李男近日騎機車行徑怪異，遭北市警攔查發現為無照駕駛，現場要將機車移置保管時，鷹眼警見李男神情緊張，深入追查發現車內藏有44包毒品欲運售，依法送辦。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下敦化南路派出所員警近日在敦化南路1段執勤，發現有輛機車怪異，隨即上前盤查，結果發現李姓男騎士為無照駕駛，當場依法執行機車移置保管程序。

不料，李男當下神情緊張、眼神飄忽不定，警方警覺有異，經進一步追問了解，李男才自行交付藏匿於車內置物箱的包包，內有第三級毒品愷他命和印有泡泡瑪特（LABUBU）圖樣的毒品咖啡包，共計44包，市價約新台幣12萬元。

據了解，李男案發時正在運售毒品，疑已完成首趟任務，正要轉至下一個面交地點，未料途中遇警攔查露餡。

警方將李男依涉毒品危害防制條例逮捕歸案，詢後依意圖販賣毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。