新竹男竊別人車牌上路 依竊盜罪判4月、不服上訴遭駁回

新竹陳姓男子在去年1月中旬在新竹市左岸滑板場旁停車場，看到一輛白色自用小客車無人看守，持自備的扳手竊取前後車牌2面，民眾遭竊後報警處理，警方查獲陳男駕駛黑色汽車懸掛上開車牌，遭法院依竊盜罪判4月，可易科罰金。對此，陳男不服上訴，二審合議庭裁定上訴駁回。

法官調查，陳男在去年1月15日凌晨2時許，在新竹市左岸滑板場旁停車場，見張男的質押給當舖的白色汽車無人看守，竟意圖為自己不法所有，基於竊盜犯意，持自備扳手竊取白色汽車的前後車牌2面，得手後逃逸。嗣當舖員工張男發現遭竊後，報警處理，警方於去年2月3日發現陳男駕駛黑色汽車懸掛上開車牌。