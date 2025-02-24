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新竹男竊別人車牌上路 依竊盜罪判4月、不服上訴遭駁回
新竹陳姓男子在去年1月中旬在新竹市左岸滑板場旁停車場，看到一輛白色自用小客車無人看守，持自備的扳手竊取前後車牌2面，民眾遭竊後報警處理，警方查獲陳男駕駛黑色汽車懸掛上開車牌，遭法院依竊盜罪判4月，可易科罰金。對此，陳男不服上訴，二審合議庭裁定上訴駁回。
法官調查，陳男在去年1月15日凌晨2時許，在新竹市左岸滑板場旁停車場，見張男的質押給當舖的白色汽車無人看守，竟意圖為自己不法所有，基於竊盜犯意，持自備扳手竊取白色汽車的前後車牌2面，得手後逃逸。嗣當舖員工張男發現遭竊後，報警處理，警方於去年2月3日發現陳男駕駛黑色汽車懸掛上開車牌。
法官審酌陳男除前述構成累犯前案外，另有傷害、毀損、施用毒品及多次竊盜前科，素行不佳，其為逃避警方查緝，恣意竊取他人車牌，破壞社會治安，所為實有不該，兼衡其犯後坦認犯行，態度尚可，其犯罪手段尚屬平和，依竊盜罪判4月，可易科罰金。陳男對此不服並上訴，二審合議庭裁定上訴駁回。
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