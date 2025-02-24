掛寵物店招牌當據點 南警掃蕩不法幫派逮12人

台南市警方今天宣布破獲以陳姓男子為首犯罪集團，涉嫌以寵物店、洗車場等店為幌，實際經營組織據點，並誘導招募少年加入，從事詐騙、暴力討債等不法行為，共拘捕12人到案。

台南市警察局刑事警察大隊副大隊長李政憲接受媒體聯訪表示，陳男為首犯罪集團，因日前尾牙、春酒包場大肆張揚，並從事詐欺、販毒等犯罪，被警方列為打擊首要目標，經多次執行檢肅查緝後，行事轉趨低調。

李政憲表示，為避免遭警方鎖定查緝，組織經營模式改於各地區以宮廟、寵物店、洗車場等市招為幌，實則為經營組織據點，計畫將組織規模發展擴及全台，並鎖定招募刑責較輕及缺乏原生家庭妥善照顧少年，從事詐騙、暴力討債等不法行為，將觸手伸入校園。

李政憲指出，經專案小組長期埋伏、跟監蒐證，發現陳男甚至親率旗下成員持西瓜刀、棍棒強押無力償還債務被害人至據點毆打成傷，逼迫簽具本票，蒐證完備後，共出動60餘名警力，兵分13路同步展開查緝收網行動，破獲犯罪集團據點。

李政憲表示，共查獲陳男等12人到案，其中有3名少年，並查扣毒品咖啡包51包、毒品愷他命8包，字畫2幅、幫派口號布條數面及教戰守則等證物，全案警詢後依違反組織犯罪防制條例移送台南地檢署及台南地方法院少法年庭偵辦。