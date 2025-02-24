影／台中警用一系統查到男疑毒駕 他見警嚇到掉k粉送辦
台中市第二警分局利用「智慧警勤辨識系統」，13日凌晨發現一輛轎車疑懸掛假車牌，警方盤查時，涉案賴姓駕駛雖辯稱是租賃車，但警方盤查過程中，賴掉落一罐裝有K粉的小瓶子，因數量微小，警方依違反毒品危害防制條例裁罰。
第二警分局文正派出所警員蔡尚儒、余珮毓13日凌晨巡邏時，透過「智慧辨識系統」發現一輛轎車疑懸掛假車牌，前往攔查時，要求賴姓駕駛（24歲）出示證件，賴男雖辯稱該車為租賃車輛，但神情異常。
警方盤查過程中，賴男一時緊張，不慎掉出K他命殘渣罐，另外查獲k支含有K他命的香菸，經送驗後都有毒品反應，因查獲毒品少於20公克，屬於三級毒品，全案警詢後依毒品罪函送裁罰。
第二警分局長鍾承志強調，毒品危害個人健康及社會治安，警察將持續強力掃蕩不法，向上溯源追查毒品來源，將販毒集團一網打盡，並呼籲民眾遠離毒品誘惑，尤其，吸毒可能導致視力模糊、肌肉無力，影響駕駛操作能力，增加車禍風險，如發現有人毒駕，立即撥打110或檢舉專線，保護自己與他人的安全，共同維護安全健康的生活環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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