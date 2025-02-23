台中太平清晨傳槍響！42歲嫌騎車逃逸 晚間雲林落網

台中太平警方今天清晨接獲報案指住家附近聽到槍聲，發現大樓外散落多顆彈殼，屋內也有2顆彈殼。警方鎖定涉嫌男子犯後騎機車離去，晚上在雲林縣查獲到案移送檢方偵辦。

台中市警察局太平分局表示，清晨5時30分許，接獲民眾報案稱「於住家附近疑似聽到槍聲」；警方立即派員前往查看，發現某大樓外地面散落多顆彈殼，經查訪鄰居後鎖定大樓7樓某住戶，由房東協助入內，房內無人在場，但發現房內留有2顆彈殼。

警方表示，經查房客為42歲蔡姓男子，有多項前科紀錄；據房東說，男子疑似工作不順遂，近期情緒不穩，多次向房東抱怨訴苦。警方調閱監視器畫面，發現男子騎機車離去。

太平警方立即成立專案小組，報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，經鎖定車輛行蹤追緝，隨即調度警力尾隨、埋伏。於晚間6時許，在雲林縣雲9縣道見時機成熟，隨即上前攔查，查獲蔡嫌及共犯林嫌到案。

警方指出，有關蔡嫌作案動機、作案槍枝來源等持續釐清中，詢後將2嫌依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯罪嫌移送地檢署偵辦。