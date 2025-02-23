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引擎發動車內吸毒被警揪出 他辯「停車才吸未毒駕」…法院判無罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

李姓男子深夜違規停車在機車道，當時引擎發動中，員警上前盤查，測出他毒品反應呈陽性，台南地檢署檢察官認定李毒駕，依公共危險罪起訴；李辯稱他只是單純坐在車上飲用毒品，沒有開車，台南地院認為檢察官並未提出李吸毒後有駕駛動力交通工具行為，判李無罪。

判決書指出，李姓男子去年8月14日凌晨將汽車停在台南市官田區台一線與南120線路口機車道上，引擎呈現發動狀態，竟當場在車上飲用安非他命毒咖啡包；轄區警方巡邏經過，見他深夜於路口違規停車，上前盤查，查獲安非他命毒咖啡二包。

警方採集李的尿液送驗，結果呈現甲基安非他命陽性反應，分別為1413ng/mL以及7-胺基硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮陽性反應，分別為1301ng/mL、10640ng/mL，已涉犯毒駕，依公共危險罪移送法辦。

檢方偵訊及法院審理時，李均矢口否認，辯稱將汽車停在路邊後才施用毒品，開車前沒有吸毒，飲用後就沒開車了。

法院說明，不能安全駕駛罪條文中所謂「駕駛」行為，是指行為人有移動交通工具意思，在其控制或操控下而移動動力交通工具，應以行為人處於操縱、控制動力交通工具狀態，並使其運動、行進始符合「駕駛」之文義。

因此，引擎發動只是用車人可能即將開車、正在開車、剛停好車，在停車狀態下，為開冷氣、檢修等，亦必須發動引擎，未必代表有移動車輛行為；尚不能僅以車輛引擎發動，認為必然有移動車輛駕駛行為。

法院指出，檢察官主張李姓男子是在交岔路口服用毒品後，才開車至機慢車道臨時停車，為李否認，且無證據佐證；即使李遭盤查時，車輛處於發動狀態，但發動引擎單純乘坐在車上，並不會造成其他往來人車之危險。

法院認定，李在服用毒品後並沒有操控車輛移動，即使引擎發動，並無證據證明李有駕駛動力交通工具行為，尚難逕以刑法第185條之3第1項第3款之不能安全駕駛動力交通工具罪相繩，判李無罪。

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台南地檢署檢察官認定李姓男子毒駕，將李起訴，台南地院認為檢察官並未提出李吸毒後有駕駛動力交通工具行為，判李無罪。記者袁志豪／攝影
台南地檢署檢察官認定李姓男子毒駕，將李起訴，台南地院認為檢察官並未提出李吸毒後有駕駛動力交通工具行為，判李無罪。記者袁志豪／攝影

台南 吸毒 毒品 毒駕 車道

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