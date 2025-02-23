獨／高雄爆警紀案！兩線一星巡官「蹺班泡酒店」處分曝 基層：不意外

高市岡山警分局一名蘇姓巡官，去年10間連續3次前往市區某知名酒店，其中一天還是上班中卻提早蹺班泡酒店，分局發現蘇姓巡官勤務作息不正常後調查，確認蘇員出入不當場所屬實，將蘇記一大過處分，並調往六龜警分局，處分經市府核定。

據了解，這名30餘歲的蘇姓巡官，原本在岡山分局任職內勤巡官，被分局查獲曾在去年10月13日、23日及30日，連續前往市區知名的有女陪侍的酒店，其中23日當天是蘇員的上班日，未向長官報告即早退，達曠班程度。

岡山分局調查，認蘇員連續涉足不妥當場所，情節重大，報請將蘇員記一大過處分，並調往六龜警分局，事後依端正警察風紀實施規定列為教育輔導對象，加強管考；蘇員處分報告今年初業經市府核定。

據了解，這名蘇姓巡官在外交往複雜，在苓雅警分局任職期間，曾有派出所同仁載女友經過蘇涉足的酒店要回家時，被喝得爛醉的酒客衝出來打人，蘇員還曾幫忙出來喬事調解；對於蘇員涉足酒店遭記過懲處且被調職，有基層說，「不意外」。

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