前科男疑工作不順朝窗外開槍騎機車離去 台中警追緝
台中警方今天清晨接獲民眾報案指住家附近聽到槍聲，警方派員前往查看，發現大樓外地面散落多顆彈殼，屋內也有2顆彈殼，疑因男子工作不順開槍後逃逸，已鎖定追緝中。
台中市警察局太平分局表示，清晨5時30分許，接獲民眾報案稱「於住家附近疑似聽到槍聲」；警方不敢大意，立即派員前往查看，現場發現某大樓外地面散落多顆彈殼，經查訪鄰居後鎖定此大樓7樓某住戶，由房東協助入內，房內無人在場，但發現房內留有2顆彈殼。
警方表示，經查房客為42歲蔡姓男子，有多項前科紀錄；據房東說，男子疑似工作不順遂，近期情緒不穩，近期多次向房東抱怨訴苦。
警方調閱監視器畫面，發現男子騎機車離去，目前已鎖定人車，積極查緝中。
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