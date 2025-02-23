快訊

高雄毛孩「安順」連2年中毒險死 飼主罵：寵物友善城市咧？

經典賽／西班牙第2勝到手將中華隊送進驟死賽 對手是誰看今晚火力

前科男疑工作不順朝窗外開槍騎機車離去 台中警追緝

中央社／ 台中23日電

台中警方今天清晨接獲民眾報案指住家附近聽到槍聲，警方派員前往查看，發現大樓外地面散落多顆彈殼，屋內也有2顆彈殼，疑因男子工作不順開槍後逃逸，已鎖定追緝中。

台中市警察局太平分局表示，清晨5時30分許，接獲民眾報案稱「於住家附近疑似聽到槍聲」；警方不敢大意，立即派員前往查看，現場發現某大樓外地面散落多顆彈殼，經查訪鄰居後鎖定此大樓7樓某住戶，由房東協助入內，房內無人在場，但發現房內留有2顆彈殼。

警方表示，經查房客為42歲蔡姓男子，有多項前科紀錄；據房東說，男子疑似工作不順遂，近期情緒不穩，近期多次向房東抱怨訴苦。

警方調閱監視器畫面，發現男子騎機車離去，目前已鎖定人車，積極查緝中。

房東 監視器

延伸閱讀

台灣警察好棒！美國人台中丟手機 報案1小時後找回

上班遲到半小時！保全遭同事開槍擊斃 嫌犯自首揭內情：忍無可忍

曾是全台最高樓！85大樓遭1事擊垮慘淪毒梟、淫窟…還能翻身？謝金河：它在高雄崛起中改變

六福村脫逃狒狒中彈死亡 農業局技工「下令開槍」遭判8月

相關新聞

譚艾珍遭詐分享心路歷程 她：面對一群人「比我演得好」

資深演員譚艾珍去年9月遭假檢警詐騙集團騙走98萬元，演了一輩子戲的譚艾珍今天應台南市警第五分局邀請，在北區振興里活動中心...

債務談判刀棒齊飛 土城警2小時速逮2車4嫌

一名何姓男子與黃姓男子今天凌晨相約新北市土城談判債務，卻衍生為暴力衝突，以致何男身上多處刀傷，何男林姓友人亦多處瘀傷。土...

詐團冒用銀行名義郵寄假投資標的 刑事局提醒切勿上當

刑事警察局提醒，近期詐騙集團冒用知名銀行，以亂槍打鳥方式郵寄投資資訊、投資標的、偽造名片給民眾，引導民眾投資，若民眾不慎...

學生餐廳賣大麻 主嫌是東吳包商廚師兼外送平台外送員

保三總隊去年逮獲呂男為主嫌等4人，查獲查獲大麻花、大麻種子等，呂男涉嫌長期販毒，日前士林地院判決應執行有期徒刑10年。呂...

高雄殺人分屍案棘手 檢警查影像追事證

高雄檢警偵辦張介宗涉殺3婦人分屍案，警方專案小組持續探訪熟悉凶嫌或受害者的親友，試掌握更確切人證。不過，專案小組也頭痛，...

獨／高雄殺人分屍案將收尾？專案小組曝朝這方向鞏固

高雄老翁張介宗涉殺害包括大嫂在內的3名婦人分屍案，警方半個月來在前鎮運河第五船渠及高雄港碼頭打撈作業昨告一段落；是否全案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。