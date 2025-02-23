譚艾珍遭詐分享心路歷程 她：面對一群人「比我演得好」

資深演員譚艾珍去年9月遭假檢警詐騙集團騙走98萬元，演了一輩子戲的譚艾珍今天應台南市警第五分局邀請，在北區振興里活動中心現身說法，感嘆演戲50年，詐團比「比我演得還好」；她分享遭詐騙的心路歷程「妳就是一個人，面對很多很會演戲的人」。

譚艾珍去年9月25日遭假檢警詐騙面交98萬元，隔天返回台南第二次面交110萬元時，台南市警第四分局育平所員警阻詐，在超商盤查逮捕車手；之後她受邀擔任台南市防詐大使，選擇勇敢站出來。

台南市警第五分局今天在北區振興里活動中心邀請譚艾珍現身說法，現場湧入近300位里民；她說，自己的任務不是只有宣導防詐，最重要的是鼓勵受害者站出來，被詐騙是重大創傷，但社會輿論習慣檢討受害者，造成受害者不敢出聲。

她呼籲被害人，「不要隱藏自己，你們勇敢的說出來，因為你們的經歷，會比所有的數據更有說服力，因為他們的版本一直在換，每一個人都把自己的故事分享出來。」隱性被害人不要害怕，直接到派出所告訴警察已被詐騙或正在被詐騙。

譚艾珍說「隱瞞只會更痛苦，把事情說出來反而是很好的心靈療癒。」她分享親身遭遇「假檢警」詐騙經歷，一開始接到詐騙電話，對方謊稱她的戶政資料被利用辦理遷徙，假冒檢警及165反詐騙諮詢專線，指她身分遭冒用，涉洗錢及販毒，要查扣不動產。

她說，因拍戲養成寫筆記習慣，怕忘記導演交待的事，假檢察官、假警官與她通話過程，她都記筆記，有近兩個月時間；事後知道被辯，看筆記才發覺「哇！這個過程怎麼那麼精彩，我演戲演了50年，但是他們的戲比我演得還好。」

「從頭到尾就是一部戲，而且戲中有戲，還有詐中有詐」，她回憶，這戲中戲、詐中詐，根本不是一般老百姓可以應付的，不要說是老人家，她相信年輕人也應付不了；後來她跟女兒歐陽靖及學過心理學的人討論，對方在通話當中可能下達催眠指令，有些key word關鍵字，聽到會不自主聽從。

「詐團真的不簡單，非常非常的不簡單」，她形容，它應該是像病毒一樣散播更各地，不是自己做好防疫就夠了，也不是只靠檢警拚命去辦案就夠了；詐騙集團以專業表演和精巧設計，讓人掉入陷阱。

她認為，「我們要把它當作當初在防範新冠病毒的那種心態，去防詐騙」，因為它們像病毒般一直在變異，不可小覷。

被騙交付98萬元後，譚艾珍說「不敢跟任何人說，因為我怕說出來會被別人嘲笑，妳這麼聰明，怎麼會被騙？」直到北市一對母女投資被騙1200萬元輕生案件，女兒很有正義感，說「阿母，妳應該說出來，因為妳站出來呼籲大家！」

她說，警政署宣導防詐騙資訊那麼多，為何沒接收到，這叫「資訊斷層」，新聞媒體播出時間有限，9成老人不會主動上網查詢，建議企業贊助宣導海報，放在老人常出入地方，如超市、超商、賣場、中醫診所、美容院；未來老人會越來越多，詐團「釣蝦場的蝦，獵物就越來越多了！」

譚艾珍指出，詐騙集團以「司法調查」為名手法常讓人陷入恐慌，最重要的是保持冷靜，不輕信來電內容，不依指示操作金融交易，她分享三大防詐關鍵：

1.不透露個資、帳戶資訊，真正的司法機關不會要求提供銀行存摺或匯款。 2.不理會來路不明的電話或LINE訊息，遇到威脅恐嚇更應提高警覺。 3.可透過165反詐騙專線或直接聯繫當地警局查證真偽。

譚艾珍今天應台南市警第五分局邀請，在北區振興里活動中心現身說法，感嘆演戲50年，詐團比「比我演得還好」。記者袁志豪／翻攝