債務談判刀棒齊飛 土城警2小時速逮2車4嫌

一名何姓男子與黃姓男子今天凌晨相約新北市土城談判債務，卻衍生為暴力衝突，以致何男身上多處刀傷，何男林姓友人亦多處瘀傷。土城警分局獲報後，迅速於2小時內，將主嫌黃男及同夥共2車4人追緝到案，以釐清相關案情，全案依妨害秩序罪嫌函送檢方偵辦。

土城分局表示，警方於今日零時許，接獲醫院轉報，有一名23歲何姓男子全身多處刀傷及瘀傷，經了解何男因債務糾紛而與20歲黃男相約談判，到場後雙方又改至石門路一帶商談，過程中黃男突然以棍棒及不明刀械攻擊何男，攻擊後再將何男送至醫院隨即逃逸。