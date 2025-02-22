詐團冒用銀行名義郵寄假投資標的 刑事局提醒切勿上當
刑事警察局提醒，近期詐騙集團冒用知名銀行，以亂槍打鳥方式郵寄投資資訊、投資標的、偽造名片給民眾，引導民眾投資，若民眾不慎，就可能淪為詐騙的被害人。
刑事局指出，名人及知名企業被詐團冒名時有所聞，去年網路社群平臺業者加強下架假粉絲專頁，近期假冒名人及企業的情形已大幅下降，詐騙集團另闢管道，以傳統郵寄詐騙資訊，提供以假亂真的名片及投資公司標的。
近期就有知名銀行的客戶，收到假冒銀行的假投資資訊郵件，其中有以假亂真的銀行員工名片，另外還附上完整認股權憑證申辦作業流程，聲稱可搶先公司上市或上櫃前先持有一定股份，意圖引導無辜民眾交付身分證影本、繳納股款等，不過這名客戶機警向警方反映，並未受到詐騙。
警方說，民眾收到的投資標的是一家股份有限公司，主要提供永續發展相關事業工程，詐騙集團利用長者不熟悉網路蒐集投資資訊，慫恿長者投資，詐騙集團以傳統紙本方式，郵寄給具有資訊差的民眾，警方提醒對於這類郵件，仍須透過官方查詢管道再行確認。
刑事警察局提醒民眾，投資管理為特許業務，從任何管道而來的投資資訊，可透過金融監督管理委員會查詢。民眾有投資理財需求，務必回到合法立案、提供正規金融服務的實體公司、門市辦理，並由在該機構上班的專員親自服務安裝與檢查正確投資APP，切勿私下交付財物，以降低遭受詐騙風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言