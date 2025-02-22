詐團冒用銀行名義郵寄假投資標的 刑事局提醒切勿上當

刑事警察局提醒，近期詐騙集團冒用知名銀行，以亂槍打鳥方式郵寄投資資訊、投資標的、偽造名片給民眾，引導民眾投資，若民眾不慎，就可能淪為詐騙的被害人。

刑事局指出，名人及知名企業被詐團冒名時有所聞，去年網路社群平臺業者加強下架假粉絲專頁，近期假冒名人及企業的情形已大幅下降，詐騙集團另闢管道，以傳統郵寄詐騙資訊，提供以假亂真的名片及投資公司標的。

近期就有知名銀行的客戶，收到假冒銀行的假投資資訊郵件，其中有以假亂真的銀行員工名片，另外還附上完整認股權憑證申辦作業流程，聲稱可搶先公司上市或上櫃前先持有一定股份，意圖引導無辜民眾交付身分證影本、繳納股款等，不過這名客戶機警向警方反映，並未受到詐騙。

警方說，民眾收到的投資標的是一家股份有限公司，主要提供永續發展相關事業工程，詐騙集團利用長者不熟悉網路蒐集投資資訊，慫恿長者投資，詐騙集團以傳統紙本方式，郵寄給具有資訊差的民眾，警方提醒對於這類郵件，仍須透過官方查詢管道再行確認。