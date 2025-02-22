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學生餐廳賣大麻 主嫌是東吳包商廚師兼外送平台外送員

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

保三總隊去年逮獲呂男為主嫌等4人，查獲查獲大麻花、大麻種子等，呂男涉嫌長期販毒，日前士林地院判決應執行有期徒刑10年。呂男被查出是東吳大學某櫃位外包商，警方今天說，呂男在學生餐廳擔任廚師，還兼差某知名外送平台外送員，有8次是在學生餐廳面交毒品，也有在捷運站等地。

士林地院日前判決指出，呂男為賺錢向林姓男子買大麻，再透過通訊軟體轉手販賣，警方去年2月持搜索票逮人，查獲大麻花、大麻種子等證物。士林地院日前依販賣二級毒品罪，判決呂男合併執行10年。

檢警查出呂男一年內販毒多達24次，交易地點有8次在東吳大學學生餐廳。東吳大學校方今天回應說明，此為某櫃位承包商個人行為，並非學校人員，且呂男交易對象也非東吳師生。但依合約規定，事發後已由餐廳委外廠商和呂男解約停業。

保三總隊第一大隊今天也說明，基隆偵查分隊去年與南港、汐止警分局等單位至台北、新北多處地點搜索拘提，逮獲呂姓主嫌等4 人，共查獲大麻12株、第二級毒品大麻毛重5.34公克及大麻種子 9 顆等。

警方查出呂男是東吳大學學生餐廳外包商的廚師，亦是知名外送平台外送員，平時透過通訊軟體作為犯罪聯絡工具，約定交易時間地點及毒品數量，假借外送餐點名義，選定在人來人往的捷運站或買家住家，或利用擔任校園廚師身分之便，約定於非供餐時間，在學生餐廳內交易作為掩護。

保三總隊是運用大數據分析，自查獲栽種大麻案，向上溯源鎖定呂男販賣第二級毒品大麻及大麻種子，報請士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

學生餐廳賣大麻，主嫌是東吳包商廚師兼外送平台外送員。記者游明煌／翻攝
學生餐廳賣大麻，主嫌是東吳包商廚師兼外送平台外送員。記者游明煌／翻攝
學生餐廳賣大麻，主嫌是東吳包商廚師兼外送平台外送員。記者游明煌／翻攝
學生餐廳賣大麻，主嫌是東吳包商廚師兼外送平台外送員。記者游明煌／翻攝
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外送員 大麻 東吳大學 餐廳

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