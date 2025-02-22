高雄殺人分屍案棘手 檢警查影像追事證

高雄檢警偵辦張介宗涉殺3婦人分屍案，警方專案小組持續探訪熟悉凶嫌或受害者的親友，試掌握更確切人證。不過，專案小組也頭痛，目前的探訪內容都僅是傳言證據，將來進入國民法官法庭，很可能不被視為有力證據，感到相當棘手。

目前檢警專案小組仍尋找凶嫌張介宗行凶棄屍的監錄影像，讓相關路線更清楚。但是，由於凶嫌大嫂失蹤疑同遇害，時間已間隔近3個月，相關棄屍路線影像是否仍保存或可還原，仍是專案小組努力的方向。

2023年9月高雄市苓雅區吳姓男子涉嫌殺害樓上羅姓夫婦，吳姓男子被捕後遭羈押，曾提訊一次，但吳男受訊時都保持沉默或拒答，檢警仍以他逃離的相關監錄影像及曾幾次換裝為證，正依國民法官法審理。據悉，檢警偵辦張介宗涉嫌殺人分屍，可能也以蒐證到的影像，以及他住處的生物跡證及屍塊檢驗結果起訴他。