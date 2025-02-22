獨／高雄殺人分屍案將收尾？專案小組曝朝這方向鞏固

高雄老翁張介宗涉殺害包括大嫂在內的3名婦人分屍案，警方半個月來在前鎮運河第五船渠及高雄港碼頭打撈作業昨告一段落；是否全案將收尾，專案小組透露，鷹眼小組仍在過濾比對張嫌犯案前後及生活習性行動軌跡，下一步仍朝積極鞏固、勾稽犯案事證為主要目標。

警方打撈屍塊工作昨天宣告暫停，經法醫及鑑識單位比對半個月來打撈到的77件可疑人體組織，包括民眾在高雄港119號碼頭的肺臟組織，以及在亞灣水域所打撈到的屍塊，全已檢驗完畢，除了2月17日以前打撈的屍塊，驗出38件是趙林婦遺骸、2件頭皮和胸部組織是張婦的遺骸，後來打撈到的檢體是動物或禽類的屍骸，均非人體組織。

打撈工作告一段落，是否等同殺人分屍案偵辦動作也接近尾聲，警方專案小組指出，目前鷹眼小組仍持續針對調閱到張嫌出入住家、疑丟屍袋垃圾袋、外出買東西等生活習性及行動軌跡的監視畫面比對、釐清相關涉案關聯性。

令專案小組比較頭痛的是，張嫌殺害張黃姓大嫂的事證較薄弱，僅掌握她進入張家監視畫面、屋內血點，尚未找到張的大嫂的屍塊，遇害的事證較薄弱，仍處於下落不明狀態。