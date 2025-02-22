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毒販在學生餐廳面交大麻？東吳大學澄清：買家賣家都非師生

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毒販竟在學生餐廳賣大麻 東吳查出身分：非學校人員、對象非師生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

台北市一名呂姓男子涉販賣二級毒品大麻謀利，不法獲利逾32萬元，檢警調查，呂男一年內販毒多達24次，交易地點甚至有8次在東吳大學學生餐廳。東吳大學校方回應，此為某櫃位承包商個人行為，並非學校人員，且呂男交易對象也非東吳師生。但依合約規定，事發後已由餐廳委外廠商和呂男解約停業。

判決指出，呂男知大麻屬於第二級毒品，依法不得販賣或持有，為了賺錢向林姓男子買大麻，再透過通訊軟體轉手販賣，警方獲悉情資，2024年2月4日持搜索票至他住處逮人，查獲大麻花、大麻種子、毒品殘渣袋、電子磅秤、分裝夾鏈袋、手機等證物。士林地院審結，依販賣二級毒品罪，合併執行10年；持有二級毒品合併應執行4月，可易科罰金；沒收所有犯罪所得。

東吳大學則回應，該案為學校櫃位承包商個人行為，並非東吳大學人員，且呂男交易對象也非校內師生。學校在得知相關訊息後，第一時間即依照合約，由餐廳委外廠商麗陽公司與呂姓承商立即解約停業。

東吳大學也說，未來將敦促統包廠商加強校內餐廳承商的資格審核，以維護學生安全與權益。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市一名呂姓男子涉販賣二級毒品大麻謀利，檢警調查，呂男一年內販毒多達24次，交易地點甚至在東吳大學學生餐廳。示意圖，非本案。聯合報系資料照片
台北市一名呂姓男子涉販賣二級毒品大麻謀利，檢警調查，呂男一年內販毒多達24次，交易地點甚至在東吳大學學生餐廳。示意圖，非本案。聯合報系資料照片

大麻 東吳大學 毒品

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