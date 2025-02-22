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影／台南酒店包廂生日趴扭打濺血 1男遭瑞士刀劃傷自行就醫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區康樂街某酒店，今凌晨近4時因酒客在包廂內慶生會上發生口角糾紛，進而引發扭打濺血，有1名男子受傷送醫，市警二分局獲報後趕往查處，傷者上臂及大腿遭人持瑞士刀劃傷，由友人載往醫院就醫，警方隨即將傷者及動刀者等包廂內4人查獲到案說明，並依社維法送辦。

市警二分局調查，係康樂街某間酒店，因酒客發生糾紛，有1名男子受傷送醫，員警立即到場處理。28歲机姓男子與友人至酒店，參加阮姓友人的慶生會，酒後與同在包廂內29歲陳姓男子因故發生口角，雙方起衝突，机姓男子上臂及大腿遭陳男持瑞士刀劃傷，同包廂友人立即載往醫院就醫。

海安派出所據報後，立即調派線上巡邏警網，趕往現場查處，釐清案情。隨後，將受傷的机男、陳男及2位同在包廂內的男子查獲到案說明。警方指出，雖雙方不提出傷害告訴，警二分局仍依違反社會秩序維護法，將4人送辦。

市警二分局表示，掃蕩暴力仍是警察當前工作重點，任何不法必將嚴正執法，絕不寬貸，務求全面淨化社會治安，展現警方打擊不法之決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方據報後，隨即將傷者及動刀者等包廂內4人查獲到案說明。圖／讀者提供
警方據報後，隨即將傷者及動刀者等包廂內4人查獲到案說明。圖／讀者提供
警方指出，雖雙方不提出傷害告訴，警二分局仍依違反社會秩序維護法，將4人送辦。圖／讀者提供
警方指出，雖雙方不提出傷害告訴，警二分局仍依違反社會秩序維護法，將4人送辦。圖／讀者提供

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