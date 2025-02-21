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竹北網紅補習班負責人涉性騷 臉書發聲：事實落差大已提訴願

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市某知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，遭新竹縣教育局廢止設立。彭男沉寂多時，昨在臉書發文致歉還原始末，並依程序提出訴願，同時強調這些年致力打造開放、善意、充滿信任的學習環境，卻忽略不是每個人都能在價值觀集中的群體氛圍中感到自在。

彭姓負責人指出，去年7月底接到教育局公文，表示收到由人本教育基金會發函提出的性騷擾申訴案件，要求暫停教學。震驚之餘亦配合程序，同時在進一步諮詢後得知此案屬於「行政程序」而非司法程序，以及適用於補習班老師的程序「不同於學校教師」。

8月底遲未收到調查通知，他對內宣布暫緩開課，進入不確定何時能開課的搖擺期。當下收到很多關心，但礙於程序規範，無法對外說明；9月中，前往社會處接受由性平會調查小組的調查；10月底，遲未收到調查結果，當下決定對內宣布確定不開課，並退還全數學費。

12月中，收到社會處的性騷擾成立決議書，始得知申訴的完整內容，發現與事實落差甚大，我隨即整理相關事證提交訴願希望進一步釐清事實。迄今訴願程序未有結果；今年2月初，收到教育處懲處結果。結果重點有二：「有非屬情節重大之行為，一年內不能任教；當事人為補習班負責人，根據法規必須廢止立案」。

彭姓負責人表示，此案仍在行政程序中，與司法程序的邏輯並不相同。由於決議書內容與事實和相關事證存在明確落差，已經依程序提出訴願。他已離開教學現場，團隊幾近解散，課程已經停止，出版品亦全數下架。事件影響了許多人，也懇請別讓不該受到影響的人被打擾，尤其是家人，和不打算參與討論的人。

新竹縣竹北市某知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，遭新竹縣教育局廢止設立。圖／報系資料照
新竹縣竹北市某知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，遭新竹縣教育局廢止設立。圖／報系資料照
該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，長期以來憑藉親子教養、語文教育等專業在家長圈內獲得高知名度。圖／取自粉專
該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，長期以來憑藉親子教養、語文教育等專業在家長圈內獲得高知名度。圖／取自粉專
新竹縣竹北市某知名補習班彭姓負責人沉寂多時，昨在臉書發文致歉還原始末，並依程序提出訴願，同時強調這些年致力打造開放、善意、充滿信任的學習環境。圖／取自臉書
新竹縣竹北市某知名補習班彭姓負責人沉寂多時，昨在臉書發文致歉還原始末，並依程序提出訴願，同時強調這些年致力打造開放、善意、充滿信任的學習環境。圖／取自臉書

性騷擾 新竹 補習

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