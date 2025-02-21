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暫停打撈！高雄殺人分屍案屍塊檢驗出爐…後期撈獲「全非人體」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄老翁張介宗涉殺人分屍案，檢警專案小組打撈屍塊工作，到昨天結束後，今天已暫停打撈。警方半個月打撈到77件疑是人體組織，經法醫及警方鑑識單位比對，發覺後來打撈到的檢體，全非人體組織。

警方打撈屍塊工作今天暫停，法醫及鑑識單位比對半個月來打撈到的77件可疑人體組織，包括民眾在高雄港119號碼頭的肺臟組織，以及在亞灣水域所打撈到的屍塊，全已檢驗完畢，除了2月17日以前打撈的屍塊，驗出38件是趙林婦遺骸、2件頭皮和胸部組織是張婦的遺骸，後來打撈到的檢體是動物或禽類的屍骸，非人體組織。

專案小組認為，後來打撈到的屍塊全不是人體組織，懷疑遭丟棄第五船渠水域的屍塊，經長期泡水後可能分解或流往外海，而且已鞏固張嫌涉殺人分屍事證，決定今天不再打撈遺骸。

高雄殺人分屍案打撈屍塊半個月，後來撈到的屍骸全是動物或禽類。本報資料照片
高雄殺人分屍案打撈屍塊半個月，後來撈到的屍骸全是動物或禽類。本報資料照片

分屍案 殺人

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