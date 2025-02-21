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影／同志情侶檔藥頭藏身出租公寓 喪屍煙彈1顆賣2000

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

白姓及蔡姓女子為同志情侶檔藥頭，2人藏身新北市出租公寓，涉嫌販售喪屍煙彈1顆賣2000元，樹林警方日前上門搜查，查扣依託咪酯菸彈133顆、依託咪酯菸油6罐、安非他命3包、愷他命2包、卡西酮4包、苯二氮藥錠19顆、毒品咖啡包64包及分裝瓶和電子磅秤等證物，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。

新北市樹林警方今年2月初接獲線報，有毒販在蘆洲出租公寓住處內私設依託咪酯毒菸彈分裝廠並以1顆2000元價格對外販賣，警方專案小組經過多日埋伏，鎖定藥頭為同志情侶檔的白姓女子（37歲）及蔡姓女子（42歲）2人，日前持搜索票至2人承租公寓2樓執行搜索。

警方在現場查扣依託咪酯菸彈133顆、依託咪酯菸油6罐、安非他命3包、愷他命2包、卡西酮4包、苯二氮藥錠19顆、毒品咖啡包64包、甘油2瓶、香精7瓶、空菸彈殼153個、分裝瓶4個、塑膠試管2支、量杯3個、分裝袋1批、注油器3支、電子磅秤3台、電子菸主機3台。

據了解，白與蔡女2人落網後坦承對外販售喪屍菸彈給熟客，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署，檢方偵訊後白女以5萬元，蔡女以1萬元交保候傳。

樹林警分局長王子雄表示，目前含依託咪酯成分喪屍菸彈屬毒品危害防制條例列為「第二級毒品」，民眾若有製造、運輸、販賣情形，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，提醒民眾勿心存僥倖、以身試法，他呼籲民眾切勿施用，免於遭受毒害；警方將持續刨根溯源，追緝幕後集團、製毒工廠，避免毒品危害民眾健康，展現肅清毒品、打擊犯罪決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

白姓及蔡姓同性情侶檔藥頭藏身新北市出租公寓，樹林警方日前上門搜查。記者王長鼎／翻攝
白姓及蔡姓同性情侶檔藥頭藏身新北市出租公寓，樹林警方日前上門搜查。記者王長鼎／翻攝
白姓及蔡姓同性情侶檔藥頭藏身新北市出租公寓，樹林警方日前上門搜查，查扣依託咪酯菸彈133顆、依託咪酯菸油6罐、安非他命3包、愷他命2包、卡西酮4包、苯二氮藥錠19顆、毒品咖啡包64包。記者王長鼎／翻攝
白姓及蔡姓同性情侶檔藥頭藏身新北市出租公寓，樹林警方日前上門搜查，查扣依託咪酯菸彈133顆、依託咪酯菸油6罐、安非他命3包、愷他命2包、卡西酮4包、苯二氮藥錠19顆、毒品咖啡包64包。記者王長鼎／翻攝
白姓及蔡姓同性情侶檔藥頭藏身新北市出租公寓，樹林警方日前上門搜查，查扣依託咪酯菸彈133顆、依託咪酯菸油6罐、安非他命3包、愷他命2包、卡西酮4包、苯二氮藥錠19顆、毒品咖啡包64包。記者王長鼎／翻攝
白姓及蔡姓同性情侶檔藥頭藏身新北市出租公寓，樹林警方日前上門搜查，查扣依託咪酯菸彈133顆、依託咪酯菸油6罐、安非他命3包、愷他命2包、卡西酮4包、苯二氮藥錠19顆、毒品咖啡包64包。記者王長鼎／翻攝

喪屍煙彈 毒品

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