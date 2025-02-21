高雄殺人分屍暫停打撈！雄檢檢察長肯定警方鞏固事證
高雄檢警偵辦張介宗連續涉嫌殺人分屍案，至今未提訊在押中的張嫌，警方也暫時停止屍塊打撈工作。張嫌雖未認罪，但因警方已鞏固相關事證，高雄地檢署檢察長黃元冠昨天出席高雄市政府今年首次治安會議，也肯定警方為此案保全證據的作為。
高雄市政府昨天召開今年度首次治安會議，黃元冠與會，肯定警方積極配合雄檢檢察官指揮，偵辦張介宗涉殺人分屍等案，表示希望警方鞏固殺人分屍案相關物證和事證，並盼市府行政團隊在各業管範疇，也能給檢察機關最有力的協助。
張介宗涉嫌殺人分屍，疑分別在去年11月29日、今年1月17日、2月2日涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人，以及在公園老人聚會中結識的張姓、趙林姓婦人3人，並且涉嫌分屍後裝袋棄屍前鎮區運河第五船渠。
警方自2月5日拘捕張介宗，羈押禁見，2月6日起並連續半個月，在第五船渠和高雄港25號至27號碼頭打撈到屍塊及人體組織，比對出張婦、趙林婦遇害後遭棄屍的屍塊，並在凶器上檢出2婦DNA；雖警方尚未尋獲張嫂的屍骸，不過蒐集到3名婦人去張介宗住處「有進無出」、事後張分批運屍塊棄屍的事證，儘管張沒承認犯罪，但已令全案真相漸露曙光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言