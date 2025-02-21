高雄殺人分屍暫停打撈！雄檢檢察長肯定警方鞏固事證

高雄檢警偵辦張介宗連續涉嫌殺人分屍案，至今未提訊在押中的張嫌，警方也暫時停止屍塊打撈工作。張嫌雖未認罪，但因警方已鞏固相關事證，高雄地檢署檢察長黃元冠昨天出席高雄市政府今年首次治安會議，也肯定警方為此案保全證據的作為。

高雄市政府昨天召開今年度首次治安會議，黃元冠與會，肯定警方積極配合雄檢檢察官指揮，偵辦張介宗涉殺人分屍等案，表示希望警方鞏固殺人分屍案相關物證和事證，並盼市府行政團隊在各業管範疇，也能給檢察機關最有力的協助。

張介宗涉嫌殺人分屍，疑分別在去年11月29日、今年1月17日、2月2日涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人，以及在公園老人聚會中結識的張姓、趙林姓婦人3人，並且涉嫌分屍後裝袋棄屍前鎮區運河第五船渠。