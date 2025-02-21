快訊

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

王大陸涉心臟問題逃兵役…日常8習慣不利你的心臟 3食物最該優先戒

被指傳染流感害死大S 范瑋琪不忍了！曝醫生對話吐真相

高雄殺人分屍暫停打撈！雄檢檢察長肯定警方鞏固事證

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄檢警偵辦張介宗連續涉嫌殺人分屍案，至今未提訊在押中的張嫌，警方也暫時停止屍塊打撈工作。張嫌雖未認罪，但因警方已鞏固相關事證，高雄地檢署檢察長黃元冠昨天出席高雄市政府今年首次治安會議，也肯定警方為此案保全證據的作為。

高雄市政府昨天召開今年度首次治安會議，黃元冠與會，肯定警方積極配合雄檢檢察官指揮，偵辦張介宗涉殺人分屍等案，表示希望警方鞏固殺人分屍案相關物證和事證，並盼市府行政團隊在各業管範疇，也能給檢察機關最有力的協助。

張介宗涉嫌殺人分屍，疑分別在去年11月29日、今年1月17日、2月2日涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人，以及在公園老人聚會中結識的張姓、趙林姓婦人3人，並且涉嫌分屍後裝袋棄屍前鎮區運河第五船渠。

警方自2月5日拘捕張介宗，羈押禁見，2月6日起並連續半個月，在第五船渠和高雄港25號至27號碼頭打撈到屍塊及人體組織，比對出張婦、趙林婦遇害後遭棄屍的屍塊，並在凶器上檢出2婦DNA；雖警方尚未尋獲張嫂的屍骸，不過蒐集到3名婦人去張介宗住處「有進無出」、事後張分批運屍塊棄屍的事證，儘管張沒承認犯罪，但已令全案真相漸露曙光。

高雄警方打撈屍塊，鞏固張介宗涉殺人分屍案事證及物證，獲雄檢檢察長黃元冠肯定。本報資料照片
高雄警方打撈屍塊，鞏固張介宗涉殺人分屍案事證及物證，獲雄檢檢察長黃元冠肯定。本報資料照片
高雄地檢署檢察長黃元冠（右二）昨出席高雄市府治安會議，肯定警方鞏固殺人分屍案事證及物證。
高雄地檢署檢察長黃元冠（右二）昨出席高雄市府治安會議，肯定警方鞏固殺人分屍案事證及物證。

分屍案 棄屍 殺人

延伸閱讀

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方將視海象狀況打撈

高雄殺人分屍案大嫂屍塊迄今未撈獲 警：機會渺茫

高雄殺人分屍第14天打撈屍塊擴大範圍 警憂難證凶嫌嫂遇害

高雄殺人分屍調影像 確認凶嫌嫂同遭棄運河

相關新聞

影／同志情侶檔藥頭藏身出租公寓 喪屍煙彈1顆賣2000

白姓及蔡姓女子為同志情侶檔藥頭，2人藏身新北市出租公寓，涉嫌販售喪屍煙彈1顆賣2000元，樹林警方日前上門搜查，查扣依託...

高雄殺人分屍暫停打撈！雄檢檢察長肯定警方鞏固事證

高雄檢警偵辦張介宗連續涉嫌殺人分屍案，至今未提訊在押中的張嫌，警方也暫時停止屍塊打撈工作。張嫌雖未認罪，但因警方已鞏固相...

影／深夜買咖啡遭追打 屏市街頭青少年群毆如電影情節

屏東市中正路一間咖啡店昨日晚上發生青少年聚眾鬥毆事件，5名少年在購買咖啡時，遭一群不明人士追打，警方獲報後派出快打部隊到...

被詐騙1900萬…帳戶還變人頭戶 被害人 當場變嫌疑人

桃園市副市長王明鉅至親傳被連環詐騙三千五百萬元，受害者二次、甚至三次上當情況一再上演。警方無奈說，阻詐最大困境之一，就是...

年輕人想賺快錢 假投資詐騙乘虛而入

警政署統計，去年全國被詐騙的青壯年人數，遠高於六十五歲以上的老年人；至於被詐騙的案件類型，十八歲以上的被詐騙人，假投資詐...

不只中高齡 詐騙受害多是年輕人

台南、基隆和嘉義市警方昨發布打詐成果，分析發現廿到卅九歲的年輕受害者最多，而非普遍以為的中高齡族群，其中假投資詐騙占大宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。