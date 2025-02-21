影／深夜買咖啡遭追打 屏市街頭青少年群毆如電影情節
屏東市中正路一間咖啡店昨日晚上發生青少年聚眾鬥毆事件，5名少年在購買咖啡時，遭一群不明人士追打，警方獲報後派出快打部隊到場，隨後調閱監視器後鎖定涉案車輛，將其中2名涉案人員帶回偵辦，依妨害秩序及妨害自由（恐嚇）罪移送。
屏東警分局昨日晚上11時55分許獲報，屏東市中正路一間咖啡店前有人打群架，立即派遣快打部隊15名警力到場，到場時涉案人員已逃逸。據店員表示，當時有多名青少年持棍棒追打他人，隨後四散，無人受傷。
警方在附近街道搜尋，發現5名被害少年，他們表示在購買咖啡時，遭不明人士追打，處理員警先檢視被害人均無受傷後，即調閱監視器鎖定涉案車輛，並將其中2名涉案人員帶回偵辦。
事發當時也有目擊民眾錄下部分過程提供給臉書社團「屏東小鎮資訊」，只見有一群人從咖啡店跑到對面追人，後來車輛要撞這群人，被迅速閃過，宛如上演電影情節。
警方訊後依妨害秩序及妨害自由（恐嚇）罪嫌移送屏東地檢署偵辦，並持續追查共犯，清查是否有糾紛，釐清事發原因。警方強調，絕不容許暴力行為影響社會秩序，任何人不得以私力報復或暴力解決糾紛，否則將依法嚴懲，絕不寬貸。
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