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大批槍彈分藏3車 判10年罰百萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹甯姓男子多年前取得大批槍枝和子彈，分別藏在停放新竹縣竹北市的三輛小客車上，去年被警方查獲，搜出具殺傷力槍枝十三支、子彈五六一顆；新竹地方法院依非法持有具殺傷力之槍枝罪判刑十年，併科罰金一百萬元。

法官調查，甯姓男子二○一七、二○一八年間，向友人取得具殺傷力槍枝共十三支和子彈共五六一顆，包含ＧＬＯＣＫ手槍二支、ＳＭＩＴＨ＆ＷＥＳＳＯＮ手槍一支、MP五衝鋒槍一支、霰彈槍三支、K二步槍一支、ＰＵＭＰ ＳＨＯＴＧＵＮ霰彈槍一支、FDR十五步槍一支、M四卡賓槍一支、九ＭＭ手槍二支及武士刀二支。

甯男將槍枝、子彈、武士刀藏放在三輛小客車上長達七年，警方接獲檢舉，去年五月搜索查獲。

法院認為，甯男漠視法律禁令，非法持有槍、彈與管制刀械，對於社會治安有相當程度實害，槍彈、刀械性質上屬於高度危險物品，極易對他人生命、身體造成傷害，考量其持有槍彈時間長達七年，具殺傷力槍枝十三支、子彈高達五六一顆、管制刀械二支，其長期持有大量違禁物品，分別藏放於不同車輛中躲避查緝，犯罪行為、情狀惡性非輕。

且其所持有具殺傷力槍枝種類繁多，有各式手槍、衝鋒槍、霰彈槍、步槍、卡賓槍等各類槍枝，且其所持有之子彈除數量達五六一顆，亦有各式子彈可裝載於查扣槍枝內，稍有不慎，恐對社會危害造成鉅大危害。

甯男曾犯妨害秩序、槍砲、恐嚇取財、偽造文書等案件，足認其素行不佳，依非法持有具殺傷力之槍枝罪判處有期徒刑十年，併科罰金一百萬元。

新竹 槍枝 竹北

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