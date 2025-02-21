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喪屍煙彈大查緝 破全國16毒窟

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

喪屍煙彈毒品氾濫，警政署專案掃蕩一個月破獲十六座分裝場，查扣喪屍煙彈三三三顆、依托咪酯類毒品煙油四點六公斤。圖為警方查扣的依托咪酯煙油與煙彈。記者廖炳棋／翻攝
喪屍煙彈毒品氾濫，警政署專案掃蕩一個月破獲十六座分裝場，查扣喪屍煙彈三三三顆、依托咪酯類毒品煙油四點六公斤。圖為警方查扣的依托咪酯煙油與煙彈。記者廖炳棋／翻攝

國內近年發生多起民眾服用依托咪酯為主的「喪屍煙彈」駕車肇事，二名員警因此不幸殉職，警政署規畫為期一個月「全國同步查緝依托咪酯專案」，共查獲卅九件五十四人，查扣三三三顆喪屍煙彈和四點六公斤依托咪酯類煙油，依毒品罪嫌送辦。

專案從一月中旬至本月中，刑事局特別針對可能使用依托咪酯有駕車肇事紀錄毒品人口分析，鎖定全國十六個縣市數十名犯嫌展開行動，共破獲十六座喪屍煙彈分裝場；經查逮捕的五十四名犯嫌中，十六人曾有駕車肇事紀錄。

依托咪酯原是醫療用麻醉劑，近年遭濫用製成「喪屍煙彈」販售，造成多起交通事故，去年八月五日依托咪酯及其類似物美托咪酯、異丙帕酯列為第三級毒品，去年十一月廿七日再改列第二級毒品加強管制。

刑事局偵二大隊上月十三日在屏東高樹鄉破獲一處喪屍煙彈分裝場，主嫌卅三歲蔡姓男子面對警方查緝時持辣椒水攻擊，被員警鳴槍壓制，現場查獲九個依托咪酯煙彈、罐裝依托咪酯煙油二瓶，安非他命、一粒眠、分裝工具與改造手槍、空氣槍。

刑事局偵六大隊本月十二日在台中市破獲喪屍煙彈分裝場，主嫌王姓男子將依托咪酯煙油添加水果口味煙油，警方查扣依托咪酯煙彈八十八顆、毒品梅錠、毒咖啡包等。

本月十四日，警方在花蓮市逮捕呂姓、許姓情侶檔與車姓、林姓男子等四人，查扣一公斤依托咪酯及海洛因、安非他命、大麻等贓證物。

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喪屍煙彈 安非他命 毒品

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