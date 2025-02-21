被詐騙1900萬…帳戶還變人頭戶 被害人 當場變嫌疑人

桃園市副市長王明鉅至親傳被連環詐騙三千五百萬元，受害者二次、甚至三次上當情況一再上演。警方無奈說，阻詐最大困境之一，就是被害人寧願相信詐團，也不信任警察。

台南一名四十多歲高學歷的婦人去年結識一名自稱能代操虛擬貨幣投資的專家，以投資獲利豐厚引導她加入ＬＩＮＥ群組、下載App，讓她先投入少額資金測試，之後App確實顯示交易紀錄和獲利數據，她信以為真，面交、匯款八次，被騙高達一千多萬，直到App顯示的獲利根本沒有出金入帳，才驚覺被騙。

警方表示，婦人報案後，詐團成員竟又聯繫她稱只是誤會，「獲利金額稍微延遲入帳，保證一千多萬元本金能夠拿回」，並請她交付帳戶、存摺，她再信以為真，交付帳簿後，利息果然入帳，讓她再掉進詐團圈套。

婦人之後抵押房屋貸款，又面交、匯款六次，被騙九百多萬元，她的帳戶之所以有入帳，是因詐團詐騙其他被害人，讓她變成人頭帳戶，遭警方傳喚到案。

承辦員警傻眼「被害人當場變嫌疑人」，女子才知道又被騙，被依詐欺罪嫌函送法辦。