年輕人想賺快錢 假投資詐騙乘虛而入

十八歲以上的被詐騙人，案件以假投資詐騙都居冠，專家推斷與年輕人低薪、想賺快錢的心態有關。 情境示意圖。圖／Ingimage

警政署統計，去年全國被詐騙的青壯年人數，遠高於六十五歲以上的老年人；至於被詐騙的案件類型，十八歲以上的被詐騙人，假投資詐騙都居冠，專家推斷與年輕人低薪、想賺快錢的心態有關。

統計顯示十八歲以下的被騙案件類型，第一名是假網拍詐騙，至於十八歲以上的詐騙被害者，無論老少都以假投資詐騙居冠。台北市負責經濟犯罪的陳姓警官指出，現在民眾都想要多賺錢，尤其想要有以錢滾錢的被動收入，反被詐團利用騙錢。

警官分析，青壯年高度依賴網路及智慧型手機，無論假投資、假網拍或交友詐騙，全都與網路息息相關，尤其網路世代崛起，幾乎都以網路解決購物、匯款、交友等生活事務，給詐團提供犯罪土壤。

青壯年雖然被騙人數是大宗，但財損金額以老年人居多，刑事局警官指出，很多財金專家指要有千餘萬元才可安享退休生活，多數老年人退休後手上雖有閒錢，但存款可能僅有數百萬元，因此會找投資管道，希望增加被動收入，避免成為下流老人。

學者和警官都認為，現在年輕人處於低薪狀態，想賺快錢，遭詐團以高薪吸引，容易鋌而走險。