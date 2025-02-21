聽新聞
0:00 / 0:00
年輕人想賺快錢 假投資詐騙乘虛而入
警政署統計，去年全國被詐騙的青壯年人數，遠高於六十五歲以上的老年人；至於被詐騙的案件類型，十八歲以上的被詐騙人，假投資詐騙都居冠，專家推斷與年輕人低薪、想賺快錢的心態有關。
統計顯示十八歲以下的被騙案件類型，第一名是假網拍詐騙，至於十八歲以上的詐騙被害者，無論老少都以假投資詐騙居冠。台北市負責經濟犯罪的陳姓警官指出，現在民眾都想要多賺錢，尤其想要有以錢滾錢的被動收入，反被詐團利用騙錢。
警官分析，青壯年高度依賴網路及智慧型手機，無論假投資、假網拍或交友詐騙，全都與網路息息相關，尤其網路世代崛起，幾乎都以網路解決購物、匯款、交友等生活事務，給詐團提供犯罪土壤。
青壯年雖然被騙人數是大宗，但財損金額以老年人居多，刑事局警官指出，很多財金專家指要有千餘萬元才可安享退休生活，多數老年人退休後手上雖有閒錢，但存款可能僅有數百萬元，因此會找投資管道，希望增加被動收入，避免成為下流老人。
學者和警官都認為，現在年輕人處於低薪狀態，想賺快錢，遭詐團以高薪吸引，容易鋌而走險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言