不只中高齡 詐騙受害多是年輕人

遇詐的他 現身說法 台南市警察局長林國清（右）昨邀藝人郭彥均（中）以詐騙被害人現身說法，郭呼籲民眾「有錢賺的機會，絕對不會來找你」，小心詐騙。記者袁志豪／攝影 台南、基隆和嘉義市警方昨發布打詐成果，分析發現廿到卅九歲的年輕受害者最多，而非普遍以為的中高齡族群，其中假投資詐騙占大宗。警方分析，年輕人習慣網路操作，缺乏金融機構行員協助把關，成了主要受害族群。

台南市警局昨表示，全市廿到卅九歲遭詐騙比率高達百分之五十二點四，年輕人遭詐騙遠比老年人多出一倍以上；基隆市警局發現廿到廿九歲及卅到卅九歲兩個年齡層是主要受害族群，占約四成五。

台南市刑警大隊大隊長李宏倫說，長者不太會看網路假投資廣告，少在網路操作轉帳、匯款，若被詐騙多到銀行臨櫃提款，行員會詢問用途，察覺有異就通報警方阻詐，效果不錯；青壯年習慣網路操作，反給了詐團可乘之機。

基隆市警局長林信雄說，警方統計今年一月詐騙財損共一億二○八九萬元，假投資占總詐騙案百分之卅七點四居冠，約占總財損八成六。市刑大大隊長林書楷說，刻板印象認為老人錢多易受騙，但分析發現受害者多為青壯族群，又以服務業最多，可能因年輕人想多方投資，也常接觸社群軟體，缺乏阻詐防火牆。

被害人Ａ小姐現身說法，指她在臉書得知投資訊息，加入LINE理財群組，被對方營造的情境、高獲利等話術牽著鼻子走，被騙五二七萬元，直到要提領獲利出金時，歹徒推諉，才驚覺受騙。

「樂天女孩」筠熹則在嘉市警局還原被假投資詐騙過程，指自己希望藉投資港股幫父母買房，加入LINE投資群組後，慘賠上百萬元，要找投資老師時，已人間蒸發，才知道被騙。