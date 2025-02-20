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花蓮民宅老家變毒品分裝場 警逮通緝犯等4人送辦

中央社／ 花蓮縣20日電

花蓮縣警察局新城分局與刑事警察局合作偵辦毒品煙彈買賣案，經埋伏蒐證，鎖定花蓮市32歲呂姓男子，上週搜索呂男老家住處，查獲海洛因、依托咪酯及安非他命等毒品。

新城警分局今天指出，14日持搜索票前往呂男於花蓮市住處，現場查獲第一級毒品海洛因3包總重7.31公克、第二級毒品依托咪酯總重共計1009.8公克、安非他命8包總重71.74公克、大麻煙草1包總重1.2公克及依托咪酯空煙艙38個。

警方現場逮捕呂男、呂妻及28歲車姓及25歲林姓友人4人，其中林男持有依托咪酯31.66公克。

經調查，呂男與妻子經營毒品買賣事業，批貨分裝買賣，在花蓮老家設置分裝場，分裝毒品販售，有關毒品來源及呂男是否在其他縣市也有據點，仍待釐清。

警方調查發現，呂男因肇事逃逸、毒品危害防制法遭通緝，警詢後依毒品危害防制條例，將呂嫌移送花蓮地檢署偵辦，並解送地檢署歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 老家 花蓮

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