全國同步查緝依托咪酯專案 阻3415顆喪屍煙彈流入市面

去年台灣發生多起民眾使用依托咪酯為主的「喪屍煙彈」後駕駛車輛上路，造成交通事故，更有2名員警不幸殉職。刑事警察局執行「全國同步查緝依托咪酯專案」，1月中旬至2月中旬，查獲依托咪酯類毒品案39件54人。

刑事局調出大數據，尤其針對可能使用依托咪酯又有駕車肇事紀錄的毒品人口，分析毒駕肇事與依托咪酯類毒品關聯性，蒐證掌握涉嫌分裝喪屍煙彈犯嫌數十人，分布於全國16個縣市，逮捕的54人中，有16人有駕車肇事紀錄。

刑事局毒緝中心統合轄區警察機關，執行「全國同步查緝依托咪酯專案」，查獲依托咪酯類毒品案39件54人、喪屍煙彈分裝場16座，查扣喪屍煙彈333顆、依托咪酯類毒品煙油4.6公斤（約可製成3082顆煙彈）、毒品咖啡包266包、不法所得8萬元及大批毒品分裝原料與工具。

警方說，依托咪酯（Etomidate，C14H16N2O2）原是醫療用麻醉劑，近年遭濫用製成「喪屍煙彈」販售，造成多起交通事故，去年8月5日依托咪酯及其類似物美托咪酯、異丙帕酯列為第三級毒品，去年11月27日改列第二級毒品加強管制。

刑事局副局長蕭欽杰指出，專案相當於阻止3415顆喪屍煙彈流入黑市，換算市值近900萬元，查獲犯嫌除分裝、販賣、施用喪屍煙彈外，其中3成經查有駕車肇事紀錄，對於避免毒駕造成國人傷亡，具有正面積極的治安意義。

刑事局偵二大隊第一隊接獲線報，上月13日前往屏東高樹鄉偵破一處喪屍煙彈分裝場，主嫌33歲蔡姓男子面對警方查緝持辣椒水攻擊，警方對空鳴槍後上前壓制，警方查扣依托9個咪酯煙彈、罐裝依托咪酯煙油2瓶，安非他命、一粒眠、分裝工具與改造手槍、空氣槍。

這個月14日，警方在花蓮市逮捕呂姓、許姓情侶檔與車姓、林姓男子等4人，查扣1公斤依托咪酯，還有海洛因、安非他命、大麻等贓證物。

刑事局中部打擊犯罪中心，12日在台中市查緝喪屍煙彈分裝場，主嫌王姓男子取得依托咪酯煙油後，添加水果口味煙油後自用及提供他人，警方查扣依托咪酯煙彈88顆、毒品梅錠、毒咖啡包等。

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