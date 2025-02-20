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影／女網紅掉錢包擔心受怕 因UBER司機拿住家鑰匙沒還
1名女網紅日前搭乘多元計程車後遺失錢包，隨後被通知錢包在桃機被拾獲，但現金、身分證及鑰匙已不見，該網紅因擔心住家之地址曝光、鑰匙遭不肖人士持有，進而報警處理。航警比對監視影像發現女子搭乘的多元計程車駕駛涉案，駕駛到案後坦承犯案，依侵占遺失物罪送辦。
航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，一名張姓女網紅去年9月28日從台北市大安區的住家搭乘UBER多元化計程車至台北市信義區下車，隔天卻接獲桃園國際機場第二航廈拾得物招領中心通知，錢包被清潔人員在第二航廈P4停車場垃圾桶內拾獲。但張女領回遺失物時，發現錢包內的新台幣6000元、泰銖2000元、身分證件及住所鑰匙皆不翼而飛，立即向警方報案。
張驄瀧指出，航警局刑警大隊隨即通拾獲錢包的清潔人員協助釐清案情，並且交叉比對該時段所有進出停車場之車輛，竟發現張女搭乘之UBER車輛曾於9月28日晚間進入桃園國際機場第二航廈P4停車場。在偵察人員耗時多日、鍥而不捨地過濾分析數十支監錄影像及調閱車輛辨識系統後，終於發現陳姓UBER駕駛丟棄錢包之關鍵影像。
張驄瀧透露，陳姓駕駛到案後矢口否認犯行，經偵辦同仁突破心防才坦承因一時貪念，侵占張女遺留錢包之財物後，將錢包丟棄於桃園國際機場第二航廈P4停車場內之垃圾桶內。訊後，全案依涉嫌刑法第337條侵占遺失物罪將陳嫌移請台灣桃園地方檢察署偵辦。
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