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戒毒犯尿急生殺機…剪刀刺人判2年5月 法官：報復心太強
在戒治所觀察勒戒的袁姓男子因疾戒護就醫，到院後，因尿急不滿戒護員未即時回應生理需求，持利剪攻擊戒護員，檢起訴傷害、妨害公務罪。台北地院審理認為，袁的行為危險性極高、他報復心態強烈，判他有期徒刑2年5月。可上訴。
袁施用第一級毒品，被新北地院裁定觀察勒戒，他有蜂窩性組織炎，2024年8月1日下午2時由戒治所指派范姓、廖姓監所管理員戒護，前往耕莘醫院安康院區就醫。
檢方指控，袁認為范、廖怠慢他提出想上廁所的需求，下午3時許，在醫院2樓無障礙廁所發現有15公分長的剪刀，拾起朝范的頸部左後方刺擊，廖姓管理員上前與袁拉扯，制伏袁時，也造成手部多處撕裂傷等傷害。
法官審理認為，袁主觀上認為負責戒護勤務的管理員態度不佳，利用在上廁所發現的尖銳剪刀攻擊、報復，造成的危險性極高，不能以一般攻擊行為視之，而且，袁行凶當下，並沒有受到刺激或挑釁，是在管理員已同意上廁所下發動攻擊，處心積慮報復心強烈。
判決說，袁嚴重危及監所人員人身安全並妨害公務員職務執行，在一般民眾可出入的醫院犯案，使醫護、患者飽受驚嚇，敗壞醫病安寧。
判決還說，袁姓男子案發時在執行觀察勒戒，不但不懺悔施用毒品之不當，還藉機朝管理囚情的公務員發洩，法敵對意識強，審判中，袁不斷埋怨戒治所消極處理，也未賠償，考量犯罪動機、目的、手段，判他2年5月。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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