北市男返家「屁股被捅」濺血！殺手完事酬金10萬 警追查教唆犯

中古車行鄒姓男子農曆過年前返回士林住處，被埋伏在外的黃姓男子持刀攻擊，屁股被捅濺血，鄒男嚇得逃進住家社區，孰料黃男翻牆持續「追殺」。警方3小時內拘提黃男到案，發現幕後有人以10萬元為代價教唆，檢方依傷害罪聲押獲准；無奈通訊軟體被刪光紀錄無法恢復，至今追查教唆犯陷入困境。

士林警方1月24日晚上10點多獲報，鄒男（56歲）稱在中山北路七段住處外遭不明人士持刀攻擊，屁股被捅2刀，躲進家裡才平安，由於事發時鄰近農曆年節，又遭「不明人士」襲擊恐不單純，立刻組專案小組偵辦。

警方調閱監視器畫面，發現犯嫌在鄒男住處外埋伏許久，一見對方現身便從後面持刀攻擊，鄒男受傷後逃進住家，誇張的是，犯嫌還翻過鄒男社區大門，闖入持續「追殺」，最後因鄒男躲進家門裡才作罷，騎車離去。

警方循線釐清犯嫌是黃男（23歲），25日凌晨1點多至他萬華區住處逮人，並查獲犯案所穿衣褲。他警詢時坦承犯行，但針對動機交待不清，僅供稱是受人委託行刺，在通訊軟體上跟「雇主」聯絡，完事後將可拿到10萬元酬勞。

警方詢問鄒男為何被刺？鄒男稱自己從事中古車買賣，去年中旬被人恐嚇，懷疑因買賣糾紛惹禍。由於鄒男確實不認識黃男，警方認定背後有人教唆，警詢後依傷害罪嫌移送士林地檢署，並建請聲押。檢方聲押獲准。