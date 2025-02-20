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高雄殺人分屍案大嫂屍塊迄今未撈獲 警：機會渺茫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。本報資料照片
高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。本報資料照片

高雄檢警偵辦凶嫌張介宗涉連續殺害3婦人分屍案，今邁入第15天打撈屍塊作業，今上午在高雄港區碼頭打撈到疑似3塊人體組織，仍待確認；由於撈到的人體組織多數為趙林姓婦人，少數為張姓婦人，張介宗的大嫂遺骸迄今未尋獲，警方透露恐「機會渺茫」。

負責協助警方打撈的潛水員曾表示，在前鎮運河第五船渠打撈時，橋墩是最深之處，曾往橋底下的18根橋墩仔仔細細搜了一遍，包括前後10公尺也搜尋，上半段和後半段，「但沒有就是沒有」。

潛水員指出，橋下有水流，有奇奇怪怪的網子、木頭都會卡住，中山大學教授用聲納標定之處，撈到是塑膠框、箱子和石頭，但就是沒有再撈獲其他屍塊，潛水員認為被張嫌丟棄的死者屍塊「該飄的早就飄出去了」。

高雄檢警偵辦張介宗涉連續殺人分屍案，打撈遭丟運河的屍塊，至昨天為止共打撈77件可疑人體組織，進實驗室比對DNA後，有38件驗出是楠梓區趙林姓婦人、左營區張姓婦人的遺骸，25件非人體組織，其餘14件仍待比對中。

遇害的張黃姓婦人約在去年11月底進入張家後即人間消失，離張嫌落網的時間將近2個多月，時間久遠，專案小組僅在屋內採集到張黃姓婦人的血跡DNA，由於迄今仍沒撈到或比對出張嫌大嫂的遺骸，專案小組憂心撈獲張黃姓婦人屍塊的機會「很渺茫」。

警方今仍持續在高雄港碼頭區持續打撈作業，下午將會公布最新進展。

檢警偵辦張介宗涉殺人分屍案，潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下打撈的畫面。本報資料照
檢警偵辦張介宗涉殺人分屍案，潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下打撈的畫面。本報資料照
高雄檢警偵辦張介宗涉殺害3名老婦分屍案，圖為潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下進行打撈畫面。本報資料照
高雄檢警偵辦張介宗涉殺害3名老婦分屍案，圖為潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下進行打撈畫面。本報資料照

分屍案 潛水員 碼頭

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