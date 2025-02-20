金曲歌后曹雅雯遭新加坡狂粉跟蹤還強搶行李 車站拉扯畫面曝光

金曲獎台語歌后曹雅雯驚傳遭1名30歲新加坡劉姓女子長期騷擾，曹雅雯不堪其擾將對方封鎖，不料劉女竟直接飛來台灣，14日出現在板橋車站堵到曹雅雯，還當眾強搶曹雅雯的行李箱。鐵路警獲報趕抵將劉女逮捕，詢後依強制、毀損及跟騷法送辦。

據了解，曹雅雯1年多來持續遭新加坡籍劉女騷擾，還曾恐嚇「到台南找妳爸媽也沒關係」、「逼死妳也甘願」，讓曹雅雯相當困擾，於是封鎖該名粉絲劉女社群帳號。不料劉女竟直接搭機抵台，14日上午8時許來到板橋車站堵曹雅雯，見到曹雅雯出現後立即上前拉住她的行李箱，隨後不停跳針要求曹雅雯解除對她社群帳號的封鎖，還阻攔曹雅雯去路不讓她離開。