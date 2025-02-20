快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

金曲歌后曹雅雯遭新加坡狂粉跟蹤還強搶行李 車站拉扯畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

金曲獎台語歌后曹雅雯驚傳遭1名30歲新加坡劉姓女子長期騷擾，曹雅雯不堪其擾將對方封鎖，不料劉女竟直接飛來台灣，14日出現在板橋車站堵到曹雅雯，還當眾強搶曹雅雯的行李箱。鐵路警獲報趕抵將劉女逮捕，詢後依強制、毀損及跟騷法送辦。

據了解，曹雅雯1年多來持續遭新加坡籍劉女騷擾，還曾恐嚇「到台南找妳爸媽也沒關係」、「逼死妳也甘願」，讓曹雅雯相當困擾，於是封鎖該名粉絲劉女社群帳號。不料劉女竟直接搭機抵台，14日上午8時許來到板橋車站堵曹雅雯，見到曹雅雯出現後立即上前拉住她的行李箱，隨後不停跳針要求曹雅雯解除對她社群帳號的封鎖，還阻攔曹雅雯去路不讓她離開。

鐵路警察局板橋分駐所獲報趕抵立即將劉女逮捕，詢後依強制、毀損現行犯及跟騷法將劉女移送法辦。

劉女拉扯曹雅雯行李箱不讓她離開。記者黃子騰／翻攝
劉女拉扯曹雅雯行李箱不讓她離開。記者黃子騰／翻攝
曹雅雯(紅圈處)拉著行李箱行進時突遭劉女(藍圈處)攔下。記者黃子騰／翻攝
曹雅雯(紅圈處)拉著行李箱行進時突遭劉女(藍圈處)攔下。記者黃子騰／翻攝

新加坡 社群 粉絲 行李箱

延伸閱讀

驚！曹雅雯遭狂粉跟蹤「搶行李、奪手機」　雙方對峙畫面曝光

橘子松山機場推行李箱、手牽手照片曝光 辯護人都可調閱電子卷證

曹雅雯厭食加胃食道逆流　過去84公斤如今紙片剩55公斤

把秀場搬上舞台！ 高雄藍寶石歌廳演唱會門票開賣

相關新聞

金曲歌后曹雅雯遭新加坡狂粉跟蹤還強搶行李 車站拉扯畫面曝光

金曲獎台語歌后曹雅雯驚傳遭1名30歲新加坡劉姓女子長期騷擾，曹雅雯不堪其擾將對方封鎖，不料劉女竟直接飛來台灣，14日出現...

新竹男隨車藏13把槍561顆彈 「行動軍火庫」判10年罰100萬

新竹甯姓男子在7年前向友人取得大批槍枝和子彈，分別藏在停放在新竹縣竹北市的3輛小客車上躲避查緝，遭警方查獲搜出具殺傷力槍...

高雄殺人分屍案大嫂屍塊迄今未撈獲 警：機會渺茫

高雄檢警偵辦凶嫌張介宗涉連續殺害3婦人分屍案，今邁入第15天打撈屍塊作業，今上午在高雄港區碼頭打撈到疑似3塊人體組織，仍...

影／喪屍煙彈造成多起交通事故 刑事局公布查緝成果

針對近年依托咪酯（Etomidate，C14H16N2O2）遭濫用製成「喪屍煙彈」販售，造成多起交通事故，並有2名員警不...

北分署霸凌輕生案 追頒獎章、撫卹通過

勞動部勞動力發展署北分署吳姓職員在辦公室死亡震驚社會，勞動部重啟調查，認定吳員生前確曾遭受職場霸凌致身心俱疲，前部長何佩...

我提供情資 泰警破獲426公斤毒品

泰國警方接獲我刑事局通報，上月在一處當地一間倉庫查獲市價共七點三億元的安非他命二○一公斤、大麻膏二二五公斤，逮捕五名緬甸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。