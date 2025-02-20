影／喪屍煙彈造成多起交通事故 刑事局公布查緝成果

針對近年依托咪酯（Etomidate，C14H16N2O2）遭濫用製成「喪屍煙彈」販售，造成多起交通事故，並有2名員警不幸殉職，刑事警察局今天舉行記者會，宣布自114年1月中旬至2月中旬，查獲依托咪酯類毒品案39件54人、喪屍煙彈分裝場16座，查扣喪屍煙彈333顆、依托咪酯類毒品煙油4.6公斤（約可製成3,082顆煙彈）、毒品咖啡包266包、不法所得新臺幣8萬2,900元及大批毒品分裝原料與工具。

刑事警察局副局長蕭欽杰指出，本次專案相當於阻止3,415顆喪屍煙彈流入黑市，換算市值近900萬元，查獲犯嫌除了分裝、販賣、施用喪屍煙彈外，其中3成經查有駕車肇事紀錄，對於避免毒駕造成國人傷亡，具有正面積極的治安意義。