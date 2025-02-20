北分署霸凌輕生案 追頒獎章、撫卹通過

勞動部長洪申翰（左）表示，勞動部將拜會吳姓公務員的父母追頒專業獎章與證書，並由其父母代為受領，勞動部也積極爭取吳員因公撫卹案，已獲銓敘部審議通過，後續將由銓敘部依相關程序辦理。記者李柏澔／攝影 勞動部勞動力發展署北分署吳姓職員在辦公室死亡震驚社會，勞動部重啟調查，認定吳員生前確曾遭受職場霸凌致身心俱疲，前部長何佩珊當時說將追頒勞動獎章。勞動部昨表示，本周核定追頒三等勞動獎章給吳，肯定其任公職期間的專業與功績。吳也成為勞動獎章制度設立之後，首位獲頒者。

勞動部長洪申翰表示，勞動部將拜會吳員父母，追頒專業獎章與證書，並由其父母代為受領，勞動部也積極爭取吳員因公撫卹案，已獲銓敘部審議通過。

勞動部表示，吳員生前工作勤奮且責任感強，長期投入資訊安全及系統規畫維護，確保機關資訊業務正常運作，並在新冠肺炎疫情期間統籌異地辦公機制，確保機關業務不受影響，對勞動部的行政運作貢獻卓著，符合勞動部專業獎章頒給辦法規定，因此核頒三等勞動部專業獎章。

職業安全衛生署長鄒子廉表示，將於職安法設立職場霸凌防治專章，這會期就會送到行政院和立法院審議。

洪申翰補充，評估後訂專章比立專法還要快，中長期才會考慮訂專法，但無論如何，能否有效處理職場霸凌才是關鍵。