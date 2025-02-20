聽新聞
0:00 / 0:00

北分署霸凌輕生案 追頒獎章、撫卹通過

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

勞動部長洪申翰（左）表示，勞動部將拜會吳姓公務員的父母追頒專業獎章與證書，並由其父母代為受領，勞動部也積極爭取吳員因公撫卹案，已獲銓敘部審議通過，後續將由銓敘部依相關程序辦理。記者李柏澔／攝影
勞動部長洪申翰（左）表示，勞動部將拜會吳姓公務員的父母追頒專業獎章與證書，並由其父母代為受領，勞動部也積極爭取吳員因公撫卹案，已獲銓敘部審議通過，後續將由銓敘部依相關程序辦理。記者李柏澔／攝影
勞動部勞動力發展署北分署吳姓職員在辦公室死亡震驚社會，勞動部重啟調查，認定吳員生前確曾遭受職場霸凌致身心俱疲，前部長何佩珊當時說將追頒勞動獎章。勞動部昨表示，本周核定追頒三等勞動獎章給吳，肯定其任公職期間的專業與功績。吳也成為勞動獎章制度設立之後，首位獲頒者。

勞動部長洪申翰表示，勞動部將拜會吳員父母，追頒專業獎章與證書，並由其父母代為受領，勞動部也積極爭取吳員因公撫卹案，已獲銓敘部審議通過。

勞動部表示，吳員生前工作勤奮且責任感強，長期投入資訊安全及系統規畫維護，確保機關資訊業務正常運作，並在新冠肺炎疫情期間統籌異地辦公機制，確保機關業務不受影響，對勞動部的行政運作貢獻卓著，符合勞動部專業獎章頒給辦法規定，因此核頒三等勞動部專業獎章。

職業安全衛生署長鄒子廉表示，將於職安法設立職場霸凌防治專章，這會期就會送到行政院和立法院審議。

洪申翰補充，評估後訂專章比立專法還要快，中長期才會考慮訂專法，但無論如何，能否有效處理職場霸凌才是關鍵。

何佩珊 勞動部 洪申翰 職場霸凌

延伸閱讀

北分署遭霸凌輕生公務員獲追頒勞動獎章 議員盼立法解決職場霸凌

談80歲免評巴氏量表 洪申翰：倉促上路恐衝擊供需失衡

春安勞檢結果出爐 罰鍰金額高達6436萬

公務員之死 勞動部追頒3等勞動獎章、將設「職場霸凌防治專章」開首例

相關新聞

北分署霸凌輕生案 追頒獎章、撫卹通過

勞動部勞動力發展署北分署吳姓職員在辦公室死亡震驚社會，勞動部重啟調查，認定吳員生前確曾遭受職場霸凌致身心俱疲，前部長何佩...

我提供情資 泰警破獲426公斤毒品

泰國警方接獲我刑事局通報，上月在一處當地一間倉庫查獲市價共七點三億元的安非他命二○一公斤、大麻膏二二五公斤，逮捕五名緬甸...

彰化二林三合院3次火警 疑啃老男向父討錢不成怒縱火

彰化縣二林鎮38歲陳姓男子昨天疑似向父親討錢時發生口角，竟憤而燒自家三合院，由於其父所住的三合院近期已連續發生3次火警，...

可供百萬人吸食毒品險流入市面 台泰合作破國際運毒集團

台灣與泰國警方近日跨國聯手，破獲大型國際運毒集團，在泰國北欖府查獲上百公斤安非他命及大麻膏，毒品重量竟可供100多萬人吸...

影／台泰合作！泰警方攔截7.3億元安非他命、大麻 洋芋片掩護疑走私來台

有販毒集團疑準備從泰國走私毒品來台，泰國警方接獲刑事局通報，在一處倉庫查獲市價共7.3億元的安非他命201公斤、大麻膏2...

管碧玲證實小年夜抓到中國偷渡客 漢光演習有安檢人員遭滲透

海洋委員會主委管碧玲今天中午接受yahoo! tv節目「齊有此理」專訪，管碧玲說，海委會預算遭砍，造成2艘船無法交貨，安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。