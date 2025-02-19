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彰化二林三合院3次火警 疑啃老男向父討錢不成怒縱火

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林鎮38歲陳姓男子昨天疑似向父親討錢時發生口角，竟憤而燒自家三合院，由於其父所住的三合院近期已連續發生3次火警，警方昨天找到陳男，依故意放火罪嫌將他移送彰化地檢署，檢方今天聲押獲准。

警消昨天清晨5點接獲通報，二林鎮香田里發生火警，在屋內的陳父即時逃出，火勢也迅速撲滅，未造成傷亡，據芳苑警分局初步調查，陳姓男子疑似向陳父討錢，兩人起口角，後來就發生火警，陳男也逃逸無蹤。

由於三合院最近已發生3次火警，1月26日是在三合院旁的雜草火警，2月17日是三合院右護龍起火、18日是三合院正身起火，已引起附近鄰居人心惶惶，警消正在調查起火真正原因。

由於已連續3次發生火警，陳父又交代不清，陳男在火災後也逃逸無蹤，警方調閱路口監視器發現，火災後，陳男即迅速逃離三合院，懷疑是他縱火，昨天在其住家附近將他逮捕。

據了解，陳男有毒品前科，平時游手好閒，經常跟家人要錢，三合院連續發生火災，陳男涉嫌重大，警方將他依故意放火罪嫌移送彰化地檢署，檢方聲押獲准。

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二林鎮陳姓男子昨天疑似向父親討錢時發生口角，竟憤而燒自家三合院。圖／民眾提供
二林鎮陳姓男子昨天疑似向父親討錢時發生口角，竟憤而燒自家三合院。圖／民眾提供
二林鎮陳姓男子昨天疑似向父親討錢不成，竟憤而燒自家三合院，被警方逮捕。圖／民眾提供
二林鎮陳姓男子昨天疑似向父親討錢不成，竟憤而燒自家三合院，被警方逮捕。圖／民眾提供
二林鎮一處三合院昨天發生火警，疑似陳姓男子向父親討錢不成，憤而燒自家三合院。圖／民眾提供
二林鎮一處三合院昨天發生火警，疑似陳姓男子向父親討錢不成，憤而燒自家三合院。圖／民眾提供

火災 縱火

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