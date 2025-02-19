可供百萬人吸食毒品險流入市面 台泰合作破國際運毒集團

台灣與泰國警方近日跨國聯手，破獲大型國際運毒集團，在泰國北欖府查獲上百公斤安非他命及大麻膏，毒品重量竟可供100多萬人吸食，原本正要運往台灣及日韓銷售，所幸泰國警方經台灣情報順利逮捕多名緬甸籍毒販，及時攔截才未讓毒品流入市面。

據了解，高雄橋頭地檢署去年12月突然接獲情資，有情報顯示有處東南亞大型非法運毒集團，正準備將為數不少的毒品經由各管道輸入台灣銷售，因此檢方隨即指揮刑事局偵查第三大隊第三隊、國際刑警科及保安警察第三總隊第二大隊等單位展開偵辦，並立即啟動跨國合作。

台灣檢警先是由刑事局駐泰國聯絡組前往泰國皇家警察肅毒總局舉行工作會報、提供情資，並經泰國警方快速部署勤務、跟監蒐證，專案小組鎖定泰國北欖府一處倉庫，藏有即將走私出境的大量毒品，一舉在今年搗破毒窟。

泰國警方在倉庫內，當場查獲「觀音王」包裝的安非他命201公斤，以及罐裝高濃度大麻膏225公斤，還有現場正在包裝的5名緬甸籍犯嫌，同時倉庫內還設有毒品包裝及設備。

檢警估計，這批安非它命及大麻膏市價接近10億元新台幣，若是全部流入市面，毒品數量可以供上百萬人吸食，所幸在毒品出貨前就被攔截，才沒有造成更嚴重危害。

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