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影／台泰合作！泰警方攔截7.3億元安非他命、大麻 洋芋片掩護疑走私來台

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

有販毒集團疑準備從泰國走私毒品來台，泰國警方接獲刑事局通報，在一處倉庫查獲市價共7.3億元的安非他命201公斤、大麻膏225公斤，逮捕5名緬甸籍包裝工人。刑事局研判幕後是台灣集團操控，與泰警持續追查。

據泰國警方調查，販毒集團從泰國、緬甸邊境山區，運送安非他命、大麻膏至泰國北欖府Bangplee縣郊區一間1百多坪大倉庫，雇用5名緬甸人將安非他命裝進「觀音王」茶葉袋，推測後續將轉移陣地夾藏進「菜底」，以漁船或空運、海運貨櫃走私。

去年12月有線報指出，販毒集團要從泰國走私毒品至台灣、日本或韓國。橋頭地檢署指揮刑事局偵三大隊第三隊、保安警察第三總隊第二大隊偵辦，由刑事局駐泰聯絡官赴泰國皇家警察肅毒總局參加工作會報，並提供情資。

泰國警方上月9日搜索倉庫發現數個紙箱，從洋芋片下方搜出201袋觀音王茶葉袋，每袋裝有1公斤安非他命，從一批鋼瓶發現大麻膏225公斤，另有觀音王茶葉袋一批、大型真空封口機1台及磅秤1台。

泰國警方在倉庫逮捕正在包裝的緬甸籍男子26歲SAM、22歲SAI、39歲LWIN、38歲SOE、21歲MONG，5人稱上臉書應徵工作，從事包裝，不知是毒品。

刑事局計算，查獲安非他命、大麻膏分別市價4億、3.3億元，研判來自緬甸、寮國、泰國交界的金三角地區，由台灣販毒集團操控走私、泰國人雇用緬甸人包裝，與泰國警方合作追查。

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有販毒集團疑準備從泰國走私毒品來台，泰國警方接獲刑事局通報，在一處倉庫查獲市價共7.3億元的安非他命201公斤、大麻膏225公斤，逮捕5名緬甸籍包裝工人。記者李奕昕／翻攝
有販毒集團疑準備從泰國走私毒品來台，泰國警方接獲刑事局通報，在一處倉庫查獲市價共7.3億元的安非他命201公斤、大麻膏225公斤，逮捕5名緬甸籍包裝工人。記者李奕昕／翻攝
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安非他命 泰國 緬甸

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